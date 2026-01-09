¿Mensaje para quienes esperan la libertad de ‘Epa Colombia’? Abogada mostró sus casos

La abogada Wendy Herrera, actual defensora de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a llamar la atención en redes sociales por una publicación relacionada con su trayectoria profesional.

La penalista compartió un video en el que mostró varios casos que presenta como éxitos de su ejercicio jurídico, especialmente relacionados con personas que recuperaron su libertad.

La publicación llega en un momento en el que Herrera mantiene como uno de sus principales objetivos conseguir la libertad de ‘Epa Colombia’, quien cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por hechos ocurridos durante las protestas de 2019 en Bogotá. La empresaria permanece recluida actualmente en la cárcel La Picaleña, en Ibagué.

Aunque el video no significa que exista una decisión judicial que permita la salida de Barrera Rojas de prisión, sí vuelve a poner el foco sobre la experiencia que la abogada utiliza para respaldar su trabajo. Herrera ha insistido públicamente en que su equipo jurídico está adelantando diferentes acciones para buscar que su defendida recupere la libertad.

Wendy Herrera mostró casos en los que asegura haber conseguido la libertad

La abogada se ha presentado públicamente como una penalista con experiencia en procesos judiciales y ha utilizado sus redes sociales para mostrar parte de los resultados obtenidos durante su trayectoria. Según información publicada sobre su firma, Herrera afirma haber participado en más de 2.000 casos resueltos y haber conseguido la libertad de numerosas personas.

Ese antecedente es precisamente el que cobra relevancia en medio del caso de ‘Epa Colombia’. Desde que asumió su defensa en julio de 2026, Herrera ha manifestado en repetidas oportunidades que su propósito es conseguir la libertad de Daneidy Barrera y garantizar que sus derechos fundamentales sean respetados durante el proceso.

La penalista incluso ha utilizado una frase contundente para referirse al objetivo de su intervención: aseguró que su equipo trabaja para “recobrar la libertad” de Barrera Rojas. También ha defendido que la condena impuesta a la empresaria resulta desproporcionada y ha cuestionado la negativa de algunos beneficios penitenciarios.

En publicaciones anteriores, Herrera también había señalado que estaba trabajando “maratónicamente” para avanzar en la estrategia jurídica y había anticipado que habría novedades sobre el caso. Sin embargo, hasta ahora no existe una decisión pública que confirme la libertad de ‘Epa Colombia’.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.