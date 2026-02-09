"Oraciones": querida actriz de 'El Chavo del 8' fue hospitalizada y pasará por el quirófano

En las últimas horas, una querida actriz de 'El Chavo del 8' publicó una foto desde una entidad hospitalaria y reveló que tendrá que someterse a una cirugía.

Se trata de Rosa Esther Gómez Bouchot, que es más conocida como Rosita Bouchot, nació el 30 de agosto de 1951 en Ciudad de México e interpretó a 'Paty' en los capítulos de 1975.

Además, esta actriz, que debutó en el cine en 1972, también apareció en El Chapulín Colorado y en producciones exitosas como 'La rosa de Guadalupe', 'Esta historia me suena', 'Como dice el dicho', 'Un castillo de amor', 'La otra yo', 'Las dos caras del diablo', 'Chantaje al desnudo', 'Tres huasnacos' y 'Un asesino anda suelto'.

Este fue el mensaje de Rosita Bouchot, la actriz que interpretó a 'Paty' en 'El Chavo del 8', tras estar hospitalizada

Rosita Bouchot, que en marzo de 2024 recibió un doctorado 'honoris causa' por su aporte a la cultura social de México, les pidió a sus seguidores que la tengan en cuenta en sus oraciones.

"Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas sus bendiciones son bienvenidas", escribió la actriz junto a una foto en la que aparece canalizada y con una bata médica.

"Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer. ¡Gracias!", añadió Rosita Bouchot.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Rosita Bouchot, la reconocida actriz de México, tras su hospitalización

Después del post de Rosita Bouchot, sus seguidores se solidarizaron con su situación y le desearon una pronta recuperación.

"Va a estar todo bien en el nombre de Jesús", "muchas fuerzas", "saldrás de esto", "mis oraciones estarán contigo", "muchos éxitos, diva", "todo está en las manos de Dios", "que sigas mucho más tiempo con nosotros", "cuídate mucho", "mira esa hermosa sonrisa que te caracteriza" y "te envío abrazos", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.