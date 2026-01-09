Nuevo interventor de la Nueva EPS reveló la grave crisis que recibió: ¿Cuánto necesitan para salvarla?

La Nueva EPS atraviesa una de las situaciones financieras más complejas de su historia. Así lo advirtió Roberto Solano, quien asumió como nuevo agente interventor de la entidad y habló en primicia con Noticias RCN sobre el panorama que encontró al tomar las riendas.

Según Solano, la situación que está recibiendo del anterior gobierno es “profundamente crítica” y la EPS requiere alrededor de $20 billones para poder ser salvada.

La magnitud del problema ya tiene efectos directos sobre los usuarios. Actualmente, la entidad cuenta con cerca de 11,4 millones de afiliados, aunque alrededor de 200.000 personas ya se han retirado.

¿Qué encontró el nuevo interventor al recibir la Nueva EPS?

Solano aseguró que uno de los principales problemas está relacionado con las pérdidas mensuales que registra la entidad.

Lo que estoy recibiendo, he perdido entre 300 y 350 mil millones de pesos mensuales.

Ante este panorama, el nuevo equipo puso en marcha un plan de salvamento que busca recuperar la operación de la EPS y, principalmente, garantizar que los recursos lleguen a la red de prestadores.

El interventor explicó que el objetivo inmediato es utilizar el dinero disponible para darle liquidez a clínicas, hospitales y demás proveedores, con el propósito de evitar que continúen cerrándose servicios por falta de pago.

Todo el dinero lo colocamos a la red para oxigenarla y eso es con lo cual estamos llegando a todos los prestadores a decirnos no nos cierren servicios, ábranos servicios, vamos a honrar las obligaciones.

¿Cuál fue el factor mas delicado?

Uno de los puntos más delicados está en la entrega de medicamentos. El interventor reconoció que existen departamentos donde la Nueva EPS actualmente no cuenta con dispensación debido a deudas acumuladas durante varios meses.

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La estrategia, según explicó, consiste en negociar nuevamente con los mismos proveedores que venían prestando el servicio y realizar abonos para intentar recuperar progresivamente la atención.

En el tema de medicamentos, hay unos departamentos en los que no tenemos dispensación por falta de pagos desde hace muchos meses. Estamos buscando opciones con los mismos que venían, se le hicieron unos abonos.

Esto significa que, mientras se busca estabilizar las finanzas, una de las prioridades será recuperar los servicios que han resultado afectados por la falta de pago.

¿Qué pasará con los 11,4 millones de afiliados?

El interventor también se refirió a los usuarios que han tenido que enfrentar dificultades para acceder a los servicios de salud.

Actualmente, la Nueva EPS tiene aproximadamente 11,4 millones de afiliados, pero, de acuerdo con Solano, unos 200.000 usuarios se han retirado.

Frente a esta situación, el funcionario ofreció disculpas y reconoció que la entidad no debió llegar al punto actual.

En nombre de la entidad les pido disculpas. Hoy las represento yo y de verdad que muy, pero muy apenado con ellos. De verdad que nunca debimos llegar a esta situación.

Solano aseguró que el propósito del nuevo equipo es comenzar a responder por las obligaciones pendientes y recuperar la confianza de los usuarios y de los prestadores.

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¿De dónde saldrán los recursos para intentar salvar la EPS?

El interventor explicó que ya comenzaron a gestionar recursos para atender las obligaciones de la entidad.

En una primera etapa, se postuló el régimen subsidiado y ahora avanzan con cuatro compensaciones del régimen contributivo, mediante las cuales esperan acceder a cerca de $1 billón.

Según Solano, estos recursos se irán solicitando semanalmente para fortalecer progresivamente la caja de la entidad.

La apuesta es que el dinero obtenido pueda llegar directamente a la red de atención y permita ponerse al día con parte de las obligaciones que hoy afectan la prestación de los servicios.