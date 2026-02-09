Colpensiones vende varios inmuebles en septiembre y así puede participar desde $5 millones

Colpensiones tiene disponibles 31 inmuebles en diferentes zonas de Colombia durante septiembre de 2026, entre casas, apartamentos, lotes, oficinas, locales, bodegas, garajes y fincas.

Los interesados pueden participar en el proceso mediante El Martillo, plataforma utilizada para recibir las ofertas.

Sin embargo, hay una aclaración importante: los $5 millones no corresponden al precio de una casa o un lote. Se trata del depósito requerido para participar en la subasta y presentar una propuesta por alguno de los bienes disponibles.

¿Qué inmuebles tiene en venta Colpensiones?

El catálogo ofrece alternativas en Bogotá, Boyacá, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Atlántico, entre otras regiones.

Entre los bienes publicados aparece una casa en Puerto Boyacá, con un terreno de 300 metros cuadrados y 540 metros cuadrados construidos. También hay un apartamento de 87,8 metros cuadrados en Santa Marta y una casa de 193,7 metros cuadrados construidos en Puerto Colombia.

En Bogotá se encuentran un local y un depósito en Lago Gaitán, además de una oficina de 191,55 metros cuadrados y dos garajes en Puente Largo.

La oferta también incluye una finca de 10 hectáreas en San Estanislao de Kostka, Bolívar; un casalote en Pie de La Popa, Cartagena; una bodega en Barranquilla y lotes de más de 3.000 metros cuadrados en Santa Fe de Antioquia.

¿Cómo participar en la subasta de inmuebles de Colpensiones?

Las ofertas comenzaron a recibirse el 1 de septiembre a las 12:00 p. m. y estarán habilitadas hasta este 2 de septiembre de 2026 a las 2:30 p.m.

Para participar se debe realizar el depósito establecido, que parte desde los $5 millones dependiendo del inmueble, y posteriormente presentar la oferta económica.

Una vez cerrado el proceso, la mejor propuesta es enviada a Colpensiones, que cuenta con hasta tres días hábiles para evaluarla. Si es aceptada, el comprador deberá completar el pago y continuar con la escrituración. Los depósitos de quienes no sean seleccionados serán devueltos.

Estos bienes hacen parte de activos de Colpensiones, entre ellos propiedades recibidas mediante dación en pago por obligaciones pensionales, mientras El Martillo actúa como plataforma para adelantar su comercialización.