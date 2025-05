¿Resignación?: Altafulla consuela a una de sus compañeras de La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, manifestaron sentir asombro e incertidumbre sobre las más recientes votaciones en el juego. No obstante, el desconocimiento de los porcentajes ha generado presión entre algunos de los participantes, quienes afirman no tener noción del apoyo de su fanaticada.

El barranquillero tuvo la oportunidad de sentarse con La Jesuu para darle ánimo de continuar en la competencia ya que la mujer se encuentra nuevamente nominada en la placa. Por esto, Altafulla le recalcó que su fanaticada era bastante fuerte ya que le ha permitido permanecer en el juego, así haya estado en riesgo durante varias semanas consecutivas.

No obstante, la vallecaucana manifestó que cada ingreso suyo al lugar es considerado como una bendición ya que posee grandes anhelos de convertirse en la ganadora de la segunda temporada del show.

De igual manera, ambos famosos recalcaron su importancia en la competencia ya que, durante las semanas más recientes, algunos participantes recalcaron que no es justo que lleguen a la final al haber ingresado después a la competencia.

Si estás aquí es porque esto también es para tí porque eres merecedora 100%. Mira cuántas veces has ido al cuarto de eliminación y has vuelto. Algo debes tener para que tú sigas acá en la competencia entonces no te montes una película mental, añadió.