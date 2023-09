Andrés Calamaro explicó y pidió perdón por su decepcionante concierto en Cordillera

Durante el fin de semana, el festival Cordillera fue el evento central en Bogotá y que congregó a miles de fanáticos de los conciertos. La segunda edición fue todo un éxito y contó con artistas de la talla de Juanes, Jorge Drexler, Cuarteto de Nos, Enanitos Verdes y Andrés Calamaro.

La expectativa era altísima y no era para menos, se trataban de los mejores cantantes y bandas del rock latinoamericano del último tiempo y la verdad es que la gran mayoría de las presentaciones estuvieron a la altura, a excepción, para muchos, la de uno de los más aclamados.

No hay duda que Andrés Calamaro es uno de los grandes referentes del rock argentino al lado de otros históricos como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y varios más. Por eso había una expectativa enorme con la presentación del compositor de éxitos como 'Flaca' o 'Sin documentos'.

Andrés Calamaro decepcionó en Cordillera

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el artista de 62 años quedó debiendo. Por un lado, hizo una presentación más corta de lo previsto. Su espacio era de una hora y media, pero salió del escenario después de una hora y cinco minutos de show. Además, en redes sociales fue criticado por su evidente poco ánimo a la hora de cantar y por su nula interacción con el público, pues solo se limitó a interpretar sus canciones y no ofreció ninguna palabra hacia los asistentes.

Toda esta mezcla detonó en una gran controversia luego de que en redes sociales explotaran todos los comentarios en contra de Calamaro por su decepcionante presentación. Sus seguidores no escatimaron en críticas y aseguran que fue un fracaso.

No obstante, no demoró en salir la defensa del argentino. Primero fue su mánager, Olga Castreno, quien en diálogo con Blu Radio admitió que Calamaro no tuvo un buen concierto, pero que se debió a problemas físicos que no son usuales en él.

"La razón exacta fue la altura, que resultó afectando al artista, por lo cual le impidió seguir su presentación y acabarla antes de los programados", dijo.

Calamaro pidió perdón

Por su lado, el propio Andrés Calamaro ratificó lo dicho por su representante con una historia de Instagram, en la que pidió perdón a todos los asistentes a su show en Cordillera y manifestó que la única culpa de que su presentación no saliera bien, fue porque no se sentía en óptimas condiciones.

"Mis disculpas. Anoche, no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren. Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y a la impecable organización", escribió.

"Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver a dar lo mejor de mí", concluyó.