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Andy Rivera estaría saliendo con reconocida influencer: esto se sabe del presunto romance

El cantante es viral tras especularse sobre la que sería su nueva relación sentimental.

Foto: @andyrivera en Instagram.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
12:31 p. m.
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Una nueva ola de comentarios se ha generado por cuenta del cantante Andy Rivera, quien estaría siendo involucrado sentimentalmente con la creadora de contenido Cintia Cossio.

Las especulaciones se han incrementado tras conocerse en redes que, al parecer, la mujer se habría quedado en la residencia del artista durante el más reciente concierto benéfico que se llevó a cabo en Pereira.

Pese a que ninguno de los dos famosos ha sido captado en situaciones comprometedoras, internautas aseguran que las dos celebridades solo tendrían una amistad cercana ante la relación amistosa que Jhonny Rivera posee con Yeferson Cossio.

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¿Andy Rivera y Cintia Cossio son pareja?

Cintia Cossio ha logrado obtener una amplia popularidad en redes sociales al ser protagonista de varios contenidos de su hermano Yeferson Cossio. Los antioqueños son considerados como unos de los influencers con mayor popularidad por el ostentoso estilo de vida que comparten en redes, su humor y algunas de las obras benéficas que realizan por el país.

Andy Rivera ha logrado mantener una carrera artística de la mano de su padre, quien lo ha invitado a realizar colaboraciones de alto impacto con artistas dentro del género regional en el país.

Aunque Cossio y Rivera han compartido en distintos espacios, eventos y hasta encuentros deportivos, ahora usuarios han afirmado que las celebridades estarían sosteniendo una relación sentimental.

Su primer encuentro, documentado en redes, se llevó a cabo durante uno de los últimos partidos de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo 2026. Allí no solo se le vio a la mujer compartiendo junto a la familia Rivera, sino que también participó su hermano y otros creadores de contenido.

Hasta el momento, ninguno de los dos famosos ha salido a desmentir o confirmar los rumores sobre una posible relación.

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¿Cuáles fueron las últimas parejas de Andy Rivera y Cintia Cossio?

Tras varios años de mostrarse soltero, Andy Rivera hizo oficial su relación durante el pasado 18 de octubre de 2025 con la creadora de contenido Ximena Castaño.

Sin embargo, a inicios del 2026 surgieron rumores sobre una posible separación ante comentarios por parte de su padre Jhonny Rivera sobre su soltería. Desde entonces, el cantante no ha compartido nuevas publicaciones con la mujer.

Por su parte, Cintia Cossio dio por finalizado su matrimonio con Jhoan López con quien comparte la crianza de sus hijos. Pese a que la pareja se mantuvo unida desde el 2023, a mediados del 2026 la famosa dio por finalizada la relación.

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