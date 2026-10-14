Gobierno se prepara para nueva misión del FMI en Colombia tras reuniones en Washington

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que se alista para recibir una nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bogotá durante el mes de noviembre, como parte de las conversaciones que adelanta con el organismo multilateral sobre la estrategia de estabilización de las finanzas públicas y posibles mecanismos de apoyo para el país.

La información fue dada a conocer por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que señaló que la decisión se produce tras una visita técnica realizada la semana pasada a la sede del FMI en Washington por parte del viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, el director general de Política Macroeconómica, Sammy Libos, y el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias.

Durante los encuentros se discutió la estrategia fiscal del Gobierno y se exploraron alternativas de apoyo que el organismo internacional podría brindar a Colombia.

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La misión del FMI llegará a Bogotá en noviembre

Según el Ministerio, la visita de la misión técnica del FMI está prevista para noviembre y representa un nuevo paso dentro del proceso de acercamiento entre las autoridades colombianas y el organismo multilateral.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, destacó la importancia del acompañamiento del FMI y aseguró que este respaldo contribuye a fortalecer la confianza en la economía colombiana. El funcionario afirmó que el apoyo del organismo es valorado por el Gobierno debido a su aporte para anclar la confianza de los mercados y de los inversionistas en el país.

Avanzan conversaciones sobre financiamiento y revisión económica

La próxima visita se enmarca en la agenda de diálogos iniciada con Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, quien visitó Colombia a finales de septiembre. Durante esa estadía, el directivo destacó la solidez institucional del país y expresó la disposición del Fondo para respaldar los esfuerzos de las autoridades colombianas orientados a fortalecer la credibilidad económica.

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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, las conversaciones también contemplan la realización de la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, mecanismo mediante el cual la entidad evalúa periódicamente la situación económica y financiera de los países miembros. Además, se analizarán posibles instrumentos que permitan mejorar las condiciones de financiamiento para Colombia.