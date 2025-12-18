Angelina Jolie sorprende al mostrar por primera vez las cicatrices de su mastectomía

Angelina Jolie, reconocida actriz ganadora del Oscar, sorprendió a sus más fieles fanáticos al posar para una reconocida revista internacional en donde dejó ver por primera vez las cicatrices que le dejó la doble mastectomía preventiva que se realizó en el año 2013.

Su testimonio ha vuelto a la mesa de debate en donde se ha discutido sobre la importancia de las campañas de prevención, la destinación de recursos para que todas las mujeres tengan acceso a tratamientos médicos y la trascendencia de un tratamiento oportuno para salvar vidas.

Angelina Jolie muestra cicatrices de su procedimiento

La mujer aprovechó la portada de un importante diario para mostrar, por primera vez, las cicatrices del procedimiento médico preventivo que se realizó hace doce años cuando le fue detectada una mutación genética que, en dicho instante, elevó los riesgos de desarrollar cáncer de ovario y de mama.

Por esto, este importante reconocimiento dejó ver, sin filtros ni tabúes, los rastros de aquel importante episodio de salud que Jolie mantuvo alejado del foco mediático durante un poco más de una década.

Dicha narrativa fue acompañada por un contundente mensaje en el que la mujer es una clara representación de la belleza femenina real que, fuera de cumplir estándares, busca ser más consciente sobre la importancia de la prevención.

En la entrevista, que entrega Jolie en la misma publicación, se explica su principal intención de rendir un homenaje a las mujeres que también se han enfrentado a dicho diagnóstico y su interés por fomentar un interés colectivo en la investigación sobre la prevención, el diagnóstico temprano y más información relacionada sobre este tipo de cáncer.

Su presentación ha sido objeto de elogios por miles de internautas, quienes exaltaron la determinación de la mujer para romper el silencio y mostrarse desde sus más importantes fragilidades que hoy son transformadas en uno de sus más fuertes discursos alrededor del mundo.

¿Qué es la mastectomía?

La mastectomía es una cirugía para extraer el tejido mamario de una mama por lo que, a menudo, se realiza para tratar o prevenir el cáncer de mama. Aparte del tejido mamario, este procedimiento también extrae la piel y el pezón del seno.

Después de dicho procedimiento, las pacientes pueden elegir la cirugía de restauración para recuperar la forma de la mama. Según Mayo Clinic, este proceso puede iniciar de forma simultánea con la mastectomía o como segundo procedimiento con posteridad.