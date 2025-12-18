Jugador de Millonarios apareció en video incitando a beber alcohol tras fracaso en la Liga BetPlay

Mientras Millonarios intenta pasar la página de uno de los semestres más decepcionantes de su historia, un nuevo episodio extradeportivo volvió a encender la inconformidad de su hinchada.

En las últimas horas, se hizo viral un video en redes sociales en el que aparece un futbolista de la plantilla actual del club, en una escena informal, invitando a consumir cerveza con una frase que desató una ola de críticas:

¿Estamos en enero o qué?

El contenido generó molestia inmediata entre los aficionados, quienes cuestionaron la actitud del jugador tras un rendimiento deficiente colectivo e individual que dejó mucho que desear.

El video, cuya fecha exacta no ha sido confirmada, habría sido grabado recientemente, teniendo en cuenta el contexto temporal al que hace referencia el propio protagonista.

En las imágenes se observa al jugador sosteniendo dos paquetes de cerveza, en un ambiente relajado, lo que para muchos hinchas contrasta con el presente deportivo del equipo ‘embajador’.

Video viral de Edwin 'Shirra' Mosquera con cervezas desató polémica

La difusión del video se produce en un momento especialmente sensible para Millonarios. El club capitalino quedó eliminado de la Liga BetPlay II-2025 sin siquiera clasificar a los cuadrangulares, un resultado que fue catalogado por parte de la afición como uno de los peores desempeños en la historia de la institución.

A esto se suma que, en los dos últimos años, Millonarios ha visto coronarse campeones a sus principales rivales, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, lo que ha aumentado la frustración de los seguidores azules.

En redes sociales, varios hinchas expresaron su indignación, señalando que este tipo de comportamientos no representan los valores de un club grande ni el compromiso que se espera de un futbolista profesional.

Las comparaciones no tardaron en aparecer, destacando a jugadores del actual y anterior plantel que suelen mostrar en sus redes una vida familiar y disciplinada.

Millonarios debería contratar futbolistas, entregados a su familia y maduros. Basta de vagos adictos al TikTok, al trago y a las discotecas, fue uno de los mensajes que se vieron en las redes sociales.

¿Quién es Edwin 'Shirra' Mosquera, jugador de Millonarios?

El protagonista del video es Edwin Mosquera, extremo que llegó a Millonarios el 8 de julio en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Nacido en Quibdó, Chocó, en 2001, el futbolista inició su carrera profesional en Independiente Medellín y posteriormente tuvo pasos por el fútbol internacional en clubes como Juventude, Aldosivi, Atlanta United y Defensa y Justicia.

RELACIONADO La respuesta de Neyser Villarreal cuando le mencionaron a Millonarios en Brasil

Más allá del video, la molestia de la hinchada también se explica por su bajo rendimiento en cancha. Durante el semestre, Mosquera fue blanco de críticas por imprecisiones, cobros deficientes de pelota quieta y una falta de impacto en los partidos clave.