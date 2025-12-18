Estas son las cámaras ocultas con las que el ELN vigilaba la zona donde asesinó a dos policías con explosivos

En Cali las autoridades siguen investigando quiénes serían los responsables del ataque con explosivos de alta potencia en el que fueron asesinados dos subintendentes de la Policía, en una zona residencial del barrio Mariano Ramos, en la capital de Valle del Cauca.

La información más reciente que se conoce de la investigación señala que grupos especiales, durante la inspección, hallaron algunos elementos que les indicarían que los criminales estaban vigilando la zona desde antes para poder detonar la carga.

Los uniformados, identificados como los subintendentes Jorge Leandro Gómez, de 36 años y Robert Steven Melo, de 33, fueron sorprendidos por la detonación del explosivo cuando pasaban en una patrulla motorizada.

Hallaron cámaras ocultas instaladas por el ELN para asesinar a policías

Las autoridades encontraron varios elementos en escombros donde los guerrilleros habrían camuflado unas cámaras a trampa o cámaras ocultas con las que inspeccionaban la zona.

Las investigaciones apuntan a que en el momento en que los dos subintendentes de la policía pasaron por el lugar, detonaron la carga explosiva.

Las autoridades siguen la pista de quiénes estarían detrás de ese atentado, sin embargo, preliminarmente, señalan a ELN, específicamente al frente urbano Omaira Montoya de ese grupo guerrillero.

RELACIONADO Dos policías asesinados en ataque explosivo contra una patrulla motorizada en Cali

El plan criminal para asesinar a policías en Cali

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, los nuevos hallazgos están siendo investigados a profundidad por las autoridades, que dejarían en evidencia la frialdad con la que habrían ideado el plan criminal para acabar con la vida de los uniformados: