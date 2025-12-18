CANAL RCN
Tendencias

Reconocida actriz revela el grave daño en su rostro tras cirugía estética fallida

Algunos seguidores aseguraron que su rostro quedó “desconfigurado”.

Las redes sociales motivan las cirugías estéticas
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
07:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se trata de la actriz argentina Dora Noemí Kerchen, más conocida como Dorismar, quien recientemente atravesó una difícil experiencia relacionada con un procedimiento estético.

"Fue una recaída": reconocida actriz y presentadora tuvo que ser hospitalizada de emergencia
RELACIONADO

"Fue una recaída": reconocida actriz y presentadora tuvo que ser hospitalizada de emergencia

¿Qué le ocurrió a la actriz?

A través de sus redes sociales, Dorismar compartió el complicado momento que vivió tras someterse a una transformación facial. La actriz explicó que el procedimiento no tuvo los resultados esperados y, por el contrario, afectó notablemente su apariencia. Incluso, algunos seguidores aseguraron que su rostro quedó “desconfigurado”.

El tratamiento en cuestión fue una rinoplastia realizada en 2023. Aunque acudió a un especialista reconocido, el resultado final la dejó visiblemente afectada, lo que generó preocupación tanto en ella como en sus seguidores.

Tras esta experiencia, Dorismar decidió someterse nuevamente a un procedimiento con el objetivo de corregir los resultados anteriores y recuperar la armonía de su rostro.

Famosa actriz fue hospitalizada de emergencia: ¿qué ocurrió?
RELACIONADO

Famosa actriz fue hospitalizada de emergencia: ¿qué ocurrió?

¿Cuál es el nuevo resultado en el rostro de la actriz?

Luego del difícil episodio, la actriz optó por una cirugía reconstructiva y viajó a Colombia, específicamente a Bogotá, para realizarse un nuevo procedimiento estético.

“Después de una mala experiencia médica, vine a Bogotá y me siento tranquila y agradecida con el resultado”, expresó Dorismar.

Tras la intervención, la actriz se mostró en redes sociales con férula nasal y el rostro visiblemente inflamado, aclarando que se trata de una etapa temporal del proceso de recuperación y que, con el paso del tiempo, podrá evaluar nuevos cambios físicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 18 de diciembre de 2025

Artistas

¡Inédito! Beéle sorprendió con invitados de lujo en su séptima fecha en Bogotá

Navidad

Novena de Aguinaldos día 3: Oraciones y gozos del 18 de diciembre

Otras Noticias

Premio Nobel

María Corina Machado reaparece con un video tras conocerse que abandonó Oslo

El video muestra momentos de la ceremonia y de su paso por Oslo, ciudad que abandonó horas antes.

Atlético Nacional

Videos: así fue la terrible batalla campal entre hinchas del DIM y Nacional tras la final de Copa BetPlay

Videos muestran la violenta batalla campal entre hinchas del DIM y Nacional tras la final de la Copa BetPlay en el Atanasio Girardot, que dejó decenas de heridos.

Resultados lotería

Super Astro Luna: resultado de hoy 17 de diciembre de 2025 en último sorteo

Animales

Murió el oso andino Tamá durante traslado hacia su hábitat natural: triste anuncio

Educación

Esta es la edad ideal para ingresar al colegio en los niños: padres deben tomar nota