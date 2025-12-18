Reconocida actriz revela el grave daño en su rostro tras cirugía estética fallida

Se trata de la actriz argentina Dora Noemí Kerchen, más conocida como Dorismar, quien recientemente atravesó una difícil experiencia relacionada con un procedimiento estético.

¿Qué le ocurrió a la actriz?

A través de sus redes sociales, Dorismar compartió el complicado momento que vivió tras someterse a una transformación facial. La actriz explicó que el procedimiento no tuvo los resultados esperados y, por el contrario, afectó notablemente su apariencia. Incluso, algunos seguidores aseguraron que su rostro quedó “desconfigurado”.

El tratamiento en cuestión fue una rinoplastia realizada en 2023. Aunque acudió a un especialista reconocido, el resultado final la dejó visiblemente afectada, lo que generó preocupación tanto en ella como en sus seguidores.

Tras esta experiencia, Dorismar decidió someterse nuevamente a un procedimiento con el objetivo de corregir los resultados anteriores y recuperar la armonía de su rostro.

¿Cuál es el nuevo resultado en el rostro de la actriz?

Luego del difícil episodio, la actriz optó por una cirugía reconstructiva y viajó a Colombia, específicamente a Bogotá, para realizarse un nuevo procedimiento estético.

“Después de una mala experiencia médica, vine a Bogotá y me siento tranquila y agradecida con el resultado”, expresó Dorismar.

Tras la intervención, la actriz se mostró en redes sociales con férula nasal y el rostro visiblemente inflamado, aclarando que se trata de una etapa temporal del proceso de recuperación y que, con el paso del tiempo, podrá evaluar nuevos cambios físicos.