María Corina Machado reaparece con un video tras conocerse que abandonó Oslo

El video muestra momentos de la ceremonia y de su paso por Oslo, ciudad que abandonó horas antes.

diciembre 18 de 2025
06:58 a. m.
La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció este lunes con un video publicado en su cuenta de X, en el que compartió imágenes de su estadía en Oslo durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025.

RELACIONADO

En el mensaje, Machado describió los días vividos en la capital noruega como “muy emotivos e inolvidables” y subrayó que el reconocimiento internacional “se lo va a llevar a su pueblo venezolano”, reforzando el carácter colectivo que ha otorgado al galardón desde su anuncio.

El video muestra momentos de la ceremonia y de su paso por Oslo, ciudad que abandonó horas antes, según informó su equipo del Partido Vente Venezuela. De acuerdo con sus colaboradores, Machado se encuentra en otro lugar no especificado, recuperándose de las lesiones en su columna que sufrió durante su salida de Venezuela.

Machado se recupera de lesiones tras dejar Oslo

El estado de salud de la dirigente política ha generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad internacional, luego de conocerse que se fracturó una vértebra en medio de la operación clandestina que le permitió abandonar Caracas.

Su colaborador Pedro Urruchurtu Noselli confirmó que Machado “se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, aunque evitó precisar su nuevo destino.

RELACIONADO

El Nobel de Paz 2025 reconoce la lucha democrática que Machado ha liderado en Venezuela, convirtiéndola en una figura emblemática de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Analistas internacionales han interpretado el galardón como un respaldo de la comunidad global a los movimientos democráticos en la región.

Una fuga clandestina bajo riesgo y persecución judicial

Machado, inhabilitada políticamente y perseguida por la justicia venezolana, vivía en la clandestinidad desde agosto de 2024 tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales que dieron un tercer mandato consecutivo a Maduro.

RELACIONADO

Su salida del país se produjo mediante una arriesgada operación denominada “Dinamita Dorada”, en la que, disfrazada y con peluca, viajó desde Caracas hasta una playa del norte del país para embarcarse rumbo a Curazao, en condiciones precarias.

Aunque no pudo asistir personalmente a la ceremonia de entrega del Nobel, su hija Ana Corina Sosa recibió el premio en su nombre el pasado 11 de diciembre. El reconocimiento internacional y su reciente mensaje en redes sociales marcan la primera reaparición pública de Machado tras semanas de incertidumbre sobre su paradero y estado de salud.

