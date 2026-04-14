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Furor en redes: Anuel AA compartió sensual video de Karol G en el Coachella y lo eliminó al instante

El puertorriqueño habría cometido un error que ya es viral en todas las redes sociales.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 14 de 2026
09:29 a. m.
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El mundo entero tiene los ojos puestos sobre Karol G y su presentación en el Coachella 2026, pues se convirtió en la primera mujer latina en ser headliner en este importante festival musical que cuenta con la participación de grandes artistas de la industria a nivel global.

Por esto, su show, que duró un poco más de 90 minutos, ya es tema de conversación en todas las redes sociales en donde se han compartido mayores detalles de todo su performance que contó con invitados, bailarines, efectos especiales, estrenos, bailes sensuales, entre otros momentos de alto impacto.

No obstante, en medio de la amplia conversación en torno a la paisa, los internautas se percataron rápidamente de una reacción por parte del cantante Anuel AA a uno de los videos de su expareja.

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Lo que parece haber sido un error ya es viral en todo el internet ya que el puertorriqueño compartió, en su cuenta oficial de Instagram, un video publicado por la revista Rolling Stone en en el que se observa a Carolina protagonizando un sensual baile en medio de su presentación en el Coachella.

En el clip se observa a la mujer durante el acto en el agua, mientras interpretaba su canción ‘Bandida entrenada’ sobre uno de sus bailarines. Dicha escena ha sido una de las más aclamadas por parte de su fanaticada ya que el nivel de exigencia y sensualidad logrado ha sido exaltado por millones de usuarios.

Por supuesto, el repost de Anuel fue rápidamente visto por miles de sus seguidores, quienes aseguraron que llegaron al clip gracias a que el puertorriqueño se los había puesto en su algoritmo. Sin embargo, minutos posteriores a la viralización del hecho, en varias redes sociales, el hombre quitó el repost del video para no dejar rastro en su perfil oficial.

No obstante, su decisión habría llegado tarde ya que miles de fanáticos volvieron a abrir el debate sobre el presunto gusto que el hombre mantiene por la paisa.

“Ya nos dimos cuenta que Anuel sigue babeando por Karol G, se ve que el brother anda suelto, Anuel lo compartió y que se caiga todo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

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Otro de los temas más comentados de la presentación de Giraldo fue el uso de luces que utilizó durante la interpretación de su canción ‘Oki Doki’ ya que en aquel instante el escenario se permeó de un verde fosforescente.

Cabe recalcar que el ‘Ferxxo’ ha logrado generar recordación por medio de su color verde característico que incluso ya se encuentra registrado oficialmente en Pantone.

Cientos de fanáticos han manifestado que durante esta interpretación habría hecho referencia al antioqueño a quien también relacionaron con esta canción al momento de ser lanzada en su álbum ‘Mañana Será Bonito, Bichota Season’.

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