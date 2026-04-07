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Karol G confirmó su soltería y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid

La cantante antioqueña sorprendió al hablar por primera vez de su ruptura con el 'Ferxxo'.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 07 de 2026
03:05 p. m.
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Hay gran consternación en el mundo del espectáculo ya que por primera vez, después de varios meses, Carolina Giraldo decidió romper el silencio sobre su situación sentimental actual al abordar el tema de la ruptura amorosa que vivió con Salomón Villada.

Por supuesto, sus declaraciones hoy dan por finalizada una etapa en la vida de la paisa, quien protagonizó una de las relaciones más mediáticas y aclamadas por millones de fanáticos en todo el mundo.

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¿Qué dijo Karol G sobre su ruptura?

Giraldo tiene una vez más todas las miradas puestas sobre ella ya que no solo se encuentra a días de presentarse en el festival Coachella 2026, sino que ahora también es la portada de la nueva edición primavera para la revista Playboy.

Siendo la primera paisa en lograr ser la estrella de este famoso diario, Carolina también tuvo la oportunidad de posar y dejar ver su lado más sutil y sensual. Bajo el lente del fotógrafo Gray Sorrenti, la intérprete de ‘Amargura’ retrató la historia de todo lo que ocurrió durante el 2025 en donde explicó cómo vivió la ruptura con Feid.

El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas, relató al concluir que decidió volar a Hawái, cortarse el cabello y reflexionar.

Pese a la complejidad de volver a enfrentarse al mundo sin una pareja, Giraldo manfiestó que en la soledad ha encontrado sus momentos de conexión más profundos consigo misma para evolucionar como persona.

Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma. Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione, relató.

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¿Qué pasó entre Feid y Karol G?

Pese a que la paisa no entregó mayores detalles, hizo énfasis en la importancia y el valor que tienen las personas al salir de lugares de donde sienten que ya no pertenecen al hacer referencia a su relación con el intérprete de 'Alakran'.

También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: '¡Guau, estoy aquí otra vez!'. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!’, finalizó.

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