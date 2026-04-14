La melancólica canción de Karol G que estrenó en el Coachella: ¿la asociaron con Feid?

Carolina Giraldo ha paralizado la industria del entretenimiento tras su más reciente presentación en el Coachella 2026 y convertirse en la primera mujer latina en ser headliner de este importante evento.

Por esto, su presentación ya ha estado marcada por un sin fin de comentarios y detalles con los que se ha exaltado su talento, sensualidad, profesionalismo y perfeccionismo tras haber preparado su espectáculo por aproximadamente cinco meses.

No obstante, uno de estos momentos ya ha despertado el interés por parte de millones de fanáticos, quienes exaltaron la novedad con la que la antioqueña sorprendió a todos sus seguidores.

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¿Cuál fue la nueva canción de Karol G?

Para la tercera parte de su espectáculo, en medio del Empire Polo Club en Indio, California, Carolina aprovechó la quietud de aquel instante para anunciar que iba a cantar una canción nunca antes escuchada y que, probablemente, no vayan a encontrar en ninguna plataforma.

Pese a que expresó que llegó a sentir que la melodía no era para ella, decidió unirse junto a Greg Gonzáles, vocalista y guitarrista de Cigarettes After Sex, para interpretar su nueva canción ‘Después de ti’.

Lejos de ser similar a los ritmos que se venían entonando en la presentación, Giraldo optó por llevar a cabo dicho performance en medio del escenario cubierto por humo y agua que simuló ser una fuente. Sin embargo, la melodía sorprendió a todos los presentes ya que la letra evocó nostalgia ante la ausencia de una persona amada que ya no está.

Aunque Carolina aclaró que la canción iba dirigida a una persona que se fue al cielo, cientos de fanáticos asociaron la melancólica letra con su más reciente ruptura con el artista Salomón Villada, más conocido como Feid.

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¿Karol G hizo referencia a Feid en el Coachella 2026?

Otro de los detalles que no pasaron por alto fue el color de las luces que Karol G utilizó al momento de interpretar su canción ‘Oki Doki’, pues toda la escenografía se permeó de un color verde fosforescente.

Por su puesto, este instante generó gran conmoción entre los internautas ya que varios manifestaron que la mujer habría hecho uso de esas luces para hacer referencia al antioqueño. Esta canción habla sobre una nueva relación que inicia y que es considerada superior a la pasada.

Dentro del contexto general, ‘Oki Doki’ ha sido relacionada a la relación que existió entre Feid y Karol ya que dicho éxito, lanzado en el álbum ‘Mañana será bonito Bichota Season’, se asoció al cambio que la paisa experimentó al pasar de una relación con Anuel AA al ‘Ferxxo’.