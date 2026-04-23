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Arelys Henao celebra 30 años de carrera con concierto en Bogotá: fecha y boletería

Arelys Henao celebrará sus 30 años de trayectoria con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá. Conozca fecha, boletería y detalles del evento.

Arelys Henao
Foto: Cortesía

Noticias RCN

abril 23 de 2026
06:11 p. m.
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Arelys Henao celebrará sus 30 años de trayectoria artística con un gran concierto en el Movistar Arena, un evento que promete reunir a miles de seguidores en una velada cargada de emoción, recuerdos y grandes éxitos.

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La cita será el próximo 17 de octubre, en un espectáculo que no solo recorrerá su carrera musical, sino que también rendirá homenaje a una historia marcada por la perseverancia y el amor por el público.

Un recorrido por los éxitos de “La Reina de la Música Popular”

Durante la noche, los asistentes podrán cantar junto a Arelys temas que han marcado generaciones como “Señor Prohibido”, “Lo Pasado, Pisado”, “Amante de Amigo”, “La Patrona” y “Amarga Despedida”, entre otros. Cada canción representa una etapa de su vida y un capítulo en la historia de la música popular colombiana.

El concierto también contará con invitados especiales, tanto nacionales como internacionales, que acompañarán a la artista en esta celebración. Será una producción de alto nivel pensada para ofrecer una experiencia inolvidable a todos los asistentes.

“Es una alegría muy grande poder cumplir estos 30 años de trayectoria artística, doy gracias a Dios quien ha sido mi motor principal… Los espero en el Movistar Arena para que celebremos esa historia que hemos construido juntos”, expresó la cantante.

Detalles del concierto y venta de boletería

El evento se realizará en uno de los escenarios más importantes del país, consolidando la magnitud de esta celebración. La boletería estará disponible a través de TuBoleta, con preventa para clientes Movistar desde el 28 de abril y venta general a partir del 30 del mismo mes.

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Más que un concierto, será una fiesta de la música popular y un reconocimiento a una artista que ha llevado su voz a países como México, Estados Unidos y España. Una noche para celebrar, cantar y recordar junto a “La Reina de la Música Popular”.

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