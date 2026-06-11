VIDEO: periodista internacional abandonó una transmisión en vivo para tomarse una foto con Shakira

El 10 de junio, antes de la inauguración del Mundial 2026, Shakira, la icónica cantante colombiana, estuvo presente en el Estadio Ciudad de México, conocido antes como el Estadio Azteca, para realizar la prueba de sonido antes de su presentación.

La barranquillera llegó al escenario deportivo de la capital mexicana en horas de la tarde y, mientras tanto, algunos periodistas se encontraban realizando transmisiones relacionadas con la Copa del Mundo.

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Sin embargo, en el momento en el que Shakira finalizó la prueba de sonido y se dispuso a abandonar el estadio, un reconocido periodista argentino abandonó la transmisión en vivo para tomarse una foto con ella.

En video: así fue como Marcelo Benedetto, reconocido periodista de Argentina, abandonó la transmisión en vivo para conseguir una foto con Shakira

Marcelo Benedetto, el periodista de 59 años, se encontraba en vivo para DSports, pero les pidió a sus compañeros que le permitieran un momento debido a que Shakira iba a salir del Estadio Ciudad de México.

Por lo tanto, le dio el micrófono al camarógrafo, cruzó una reja que estaba acomodada al lado del césped del escenario deportivo y, justo en el momento en el que Shakira pasó por su lado, le pidió una foto y la cantante barranquillera accedió.

Lo sucedido se puede ver en el siguiente video:

¿Qué dijeron los otros periodistas mientras Marcelo Benedetto abandonó la transmisión para tomarse una foto con Shakira?

En el instante en el que Marcelo Benedetto cedió el micrófono de DSports para irle a pedir una foto a Shakira, sus compañeros entendieron y elogiaron el tanto y la calidad humana de la colombiana.

"Ahí está Shakira, que quiere mucho a la Argentina y a los argentinos, por supuesto. Estuvo ensayando la ceremonia de apertura, que se prevé que va a durar entre 14 y 15 minutos", dijeron.

"Allí Marcelo Benedetto está tratando, seguramente, de encontrar las palabras adecuadas y, claro, esa era la foto para el Instagram. Muy bien, ahora vamos a esperar que nos diga la sensación", concluyeron.