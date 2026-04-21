Los Tigres del Norte en Bogotá: fecha, boletas y detalles del concierto en El Campín

Bogotá se prepara para recibir a una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana. Los Tigres del Norte confirmaron su concierto en la capital colombiana el próximo 7 de noviembre de 2026 en el estadio El Campín, en un espectáculo que reunirá décadas de éxitos y a miles de fanáticos.

La presentación, titulada “Los Tigres del Mundo”, promete más de cuatro horas de música en vivo, con un recorrido por los temas más representativos de su carrera.

¿Cuándo es el concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá y dónde será?

El evento se realizará el viernes 7 de noviembre en el estadio El Campín, uno de los escenarios más importantes del país. La banda llegará con un formato de gran producción que incluirá mariachi, ballet folclórico mexicano y una puesta en escena pensada para un show de gran formato.

El repertorio incluirá clásicos como “La puerta negra”, “Jefe de jefes”, “Golpes en el corazón” y “La jaula de oro”, canciones que han marcado generaciones en América Latina.

Desde la agrupación destacaron la importancia de este concierto en Colombia. Jorge Hernández señaló que será un honor volver a encontrarse con el público colombiano y vivir una noche especial en un escenario emblemático como El Campín.

Es grandioso para nosotros poder ver y sentir a nuestro público de nuevo. Sería un honor para la agrupación escuchar vibrar el Campín en su máxima capacidad.

¿Dónde comprar las boletas para Los Tigres del Norte en Bogotá?

La boletería ya está disponible a través de la plataforma oficial TuBoleta, con diferentes localidades que incluyen gramilla y palcos temáticos. Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación, debido a la alta expectativa que ha generado el evento.

Además del componente musical, el espectáculo busca consolidarse como una experiencia completa, combinando tradición, cultura y entretenimiento en una sola noche.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte siguen siendo referentes de la música norteña, y su regreso a Bogotá se perfila como uno de los conciertos más esperados del año en Colombia.