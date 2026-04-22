Ryan Castro en el Atanasio Girardot: recomendaciones para asistir a su concierto

El mundo del entretenimiento tiene los ojos puestos sobre Ryan Castro, quien realizará su primer estadio en el país este próximo 25 de abril en nada más y nada menos que en el Atanasio Girardot de su ciudad natal.

Ante la amplia expectativa por su presentación, que desde ya promete ser una de las más grandes del año, el artista ha compartido nuevas recomendaciones y detalles inéditos detrás del montaje y la preparación para su espectáculo.

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Recomendaciones para el concierto de Ryan Castro

Medellín recibirá al “cantante del ghetto” por todo lo alto al verlo por primera vez en uno de los escenarios más apetecidos por todos los artistas urbanos del país. Por esto, ya se han hecho una serie de recomendaciones para el espectáculo al que se espera que lleguen más de 40 mil asistentes.

La apertura de las puertas será a partir de las 5:00 p.m. y la edad mínima para ingresar son 7 años en la respectiva localidad para menores de edad con su acompañante.

Así mismo, para facilitar la movilidad antes, durante y después del show, el Metro de Medellín anunció su extensión comercial entre el sábado 25 y domingo 26 de abril en las líneas A y B de la siguiente manera:

A partir de las 11:00 p.m. la estación Estadio estará habilitada solo para el ingreso de usuarios.

Desde las 2:30 a.m. y hasta el inicio de la operación comercial del domingo se habilitará el ingreso únicamente por las estaciones Acevedo y Tricentenario.

Entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. la salida de usuarios será solo por estaciones de las líneas A y B a excepción de: Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta.

Recarga con antelación tu Cívica en los canales presenciales y digitales. Recuerda que los puntos de venta estarán habilitados hasta las 11:00 p.m.

Tarjeta cívica de Ryan Castro

Por otro lado, el Metro de Medellín anunció el lanzamiento de la tarjeta cívica en edición limitada de Ryan Castro. El valor de esta es de $12.000 y no incluye recarga. Se puede adquirir en los puntos de venta de las estaciones: Niquia norte, Acevedo norte, San Antonio oriente, Estadio occidente, Universidad occidente y Poblado norte.

Estas estarán disponibles hasta agotar existencias, solo se podrán comprar dos por personas y su recarga estará disponible en puntos físicos y canales digitales.