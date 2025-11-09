Artista de talla internacional deja fuera de su tour a Estados Unidos por redadas del ICE

La nueva gira mundial de Bad Bunny ha generado gran expectativa por sus presentaciones en América Latina, Europa, Asia y Oceanía. Sin embargo, la ausencia de fechas en Estados Unidos se convirtió en el aspecto más comentado tras el anuncio oficial.

El propio artista confirmó que la exclusión responde a la preocupación por posibles redadas de ICE ordenadas durante eventos masivos.

En una entrevista con la revista británica i-D, Benito explicó que su decisión no se relaciona con un rechazo hacia el público estadounidense. Por el contrario, recordó que en múltiples ocasiones ha disfrutado actuar en ese país y conectar con la comunidad latina que allí reside. Aun así, subrayó que no podía arriesgar la seguridad de sus fanáticos frente a escenarios de control migratorio.

Bad Bunny y su postura frente a las políticas migratorias

El cantante señaló que una de sus mayores inquietudes era la posibilidad de que ICE llevara a cabo operativos afuera de los recintos donde se celebraran sus conciertos. “Es algo de lo que estuvimos hablando y que nos preocupaba mucho”, comentó el artista, quien en otras ocasiones ya había manifestado públicamente su rechazo a estas medidas.

Bad Bunny recordó que los seguidores de Estados Unidos podrán viajar a Puerto Rico o a cualquiera de las ciudades internacionales incluidas en la gira. Entre las fechas confirmadas se encuentran escenarios destacados como Ciudad de México, Bogotá, São Paulo, Sídney y Tokio, siendo la primera vez que se presentará en algunos de estos destinos.

Impacto cultural y económico en Puerto Rico

Antes de iniciar la gira, el cantante concluye su exitosa residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, con 30 funciones que marcaron un hito en la historia musical de Puerto Rico. El evento no solo agotó boletería en cada fecha, sino que también dejó un impacto económico estimado en 250 millones de dólares, según The New York Times.

El espectáculo destacó por su fuerte carga identitaria, en la que Bad Bunny incluyó paisajes, símbolos y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Además de la puesta en escena, el mensaje del artista estuvo centrado en la permanencia y orgullo de la cultura puertorriqueña, enviando un claro llamado a valorar las raíces y el futuro de la isla.