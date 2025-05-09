Rumores de prensa señalan que Shakira habría regresado con su ex: "Se enamoraron nuevamente"

Hay un rumor en la prensa internacional que ha despertado gran revuelo entre los fanáticos de Shakira. Aseguran que la cantante barranquillera y Antonio de la Rúa se reconciliaron tras 14 años de aquella recordada separación que marcó un antes y un después en la vida personal de la artista.

La pareja, que vivió más de una década de relación en los años 2000, fue considerada en su momento una de las más influyentes de América Latina.

Su ruptura en 2010 fue ampliamente mediática, especialmente porque De la Rúa desempeñó un papel clave en la carrera artística de la colombiana. Ahora, según diversas fuentes, ambos habrían encontrado en los últimos meses el camino para reanudar la cercanía, al punto de compartir nuevamente una relación sentimental que nadie esperaba.

Lo que revelaron en la televisión de Argentina

La información salió a la luz a través de Juan Etchegoyen, periodista argentino que estrenó su programa Juernes en el stream de la TV Pública. En su primera emisión, aseguró tener datos confirmados sobre la reconciliación entre Shakira y De la Rúa.

Según explicó, la pareja habría comenzado a reencontrarse en un contexto laboral, lo que abrió el camino para volver a verse con frecuencia y revivir la conexión sentimental. Etchegoyen subrayó que una fuente “inobjetable” le confirmó el regreso de la relación y que incluso existirían detalles que apuntan a que ya estarían conviviendo juntos en un lugar mantenido en reserva.

Uno de los aspectos más llamativos, según el comunicador, es que Shakira se habría sentido nuevamente atraída por la manera en que Antonio se relaciona con sus hijos, lo que habría fortalecido el lazo emocional entre ambos. Además, no descartó que la artista pueda aparecer públicamente con el empresario en Argentina durante su visita programada para diciembre, lo que confirmaría el rumor de manera definitiva.

Reacciones y expectativa en redes sociales

La posibilidad de un regreso entre Shakira y Antonio de la Rúa encendió rápidamente las redes sociales, donde los fanáticos reaccionaron con sorpresa y nostalgia. Algunos celebran esta segunda oportunidad en el amor, mientras otros expresan dudas sobre si realmente se trata de una reconciliación duradera.

La noticia, aunque aún sin confirmación oficial por parte de los protagonistas, se ha convertido en tendencia en países de habla hispana y continúa alimentando debates en torno a la vida personal de la artista. De confirmarse, representaría uno de los capítulos más comentados de su historia sentimental.