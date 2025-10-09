J Balvin rompe el silencio y habla sobre Bad Bunny: ¿habrá reconciliación?

La más reciente celebración de la nueva edición de los premios VMAs ha puesto nuevamente en el lente del espectáculo a J Balvin, pues su impecable presentación dejó en claro su gran influencia dentro del género urbano en el mundo.

No obstante, sus más recientes declaraciones, en medio de la gala del evento, sorprendió a miles de internautas ya que habló por primera vez, después de meses, sobre su colega Bad Bunny.

J Balvin habla sobre Bad Bunny en los VMAs

El intérprete de ‘Mi gente’ tuvo la oportunidad de tener una participación especial en la más reciente premiación musical que hizo un especial reconocimiento a la carrera de algunos artistas representativos de la música latinoamericana. Sin embargo, un momento se llevó la atención de los más fieles fanáticos del género urbano, pues el antioqueño habría hablado sobre su colega.

El momento se desató a raíz de la pregunta que una periodista le hizo al artista sobre lo que opinaba de los logros musicales que estaba alcanzando el cantante Bad Bunny con su más reciente residencia en Puerto Rico.

Por esto, José Osorio se sinceró al manifestar su orgullo con lo que su colega estaba logrando, su novedoso formato y los claros aportes que estaba generando para la música propia de Puerto Rico y Latinoamérica.

Estoy feliz por él y orgulloso de lo que ha hecho al incluir a los nuevos artistas de Puerto Rico. Yo creo que el concepto de la casita es muy cool, expresó el antioqueño.

Dichas declaraciones han abierto un amplio debate en redes sociales, pues algunos internautas han especulado una presunta reconciliación entre ambos cantantes, quienes habrían tenido fuertes conflictos personales después de la grabación de su álbum ‘Oásis’.

Bad Bunny se lastima rodilla en Puerto Rico

Por otro lado, el puertorriqueño es viral en redes sociales tras protagonizar un accidente, durante su más reciente presentación en su isla, ya que, mientras se encontraba cantando y saltando, una de sus rodillas se habría lesionado por los movimientos.

Aunque no se conoce el estado actual de su articulación, en las imágenes se observa al intérprete de 'Pitorro de coco' con aparentes impedimentos para caminar y desplazarse por el resto del escenario.