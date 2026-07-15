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Mhoni Vidente reveló impactante predicción sobre Mbappé tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026

Francia fue eliminada por España tras perder 2-0 con goles de Oyarzabal y Pedro Porro.

Foto: AFP y captura de pantalla de la predicción que Mhoni Vidente realizó en El Heraldo de México.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
11:38 a. m.
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Francia, que era la gran favorita a ganar el Mundial 2026, quedó eliminada en las semifinales.

Los dirigidos por Deschamps se cruzaron con España y perdieron 2-0. Oyarzabal abrió el marcador al minuto 22 y Pedro Porro lo aumentó al 58.

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Tras ese desenlace, salió a la luz una predicción que había realizado Mhoni Vidente y en la que habría explicado por qué Francia no sería la selección campeona del mundo.

¿Qué fue lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la impactante predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Mbappé, figura de Francia

Cuando a Mhoni Vidente le comenzaron a consultar por el campeón del Mundial 2026, ella descartó a Francia.

"Todo el mundo me está diciendo que si Francia va a ser el campeón del Mundial y tiene buen equipo, pero Mbappé ha sido un personaje que trae mucha brujería", señaló la vidente.

"Recordemos que Mbappé viene de una decendencia de África y le hicieron un ritual muy fuerte con sangre de tigre para que fuera brillante, pero, lamentablemente, le está jugando en contra", agregó.

¿Qué más había dicho Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026?

Antes de que iniciara la Copa del Mundo que se está jugando en Canadá, México y Estados Unidos, Mhoni Vidente hizo énfasis en que las selecciones europeas estarían muy fuertes y que España podría ser el nuevo campeón.

Además, la importante vidente de origen cubano también adelantó que México dejaría buenas sensaciones y podrían cruzarse con Inglaterra en los 'mata-mata', como finalmente sucedió.

Así fue el camino de Francia en el Mundial 2026

Francia ganó sus primeros seis partidos, pero en la semifinal fue ampliamente superado por España.

Sus marcadores fecha tras fecha fueron los siguientes:

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  • Victoria 3-1 vs. Senegal.
  • Victoria 3-0 vs. Irak.
  • Victoria 4-1 vs. Noruega.
  • Victoria 3-0 vs. Suecia.
  • Victoria 1-0 vs. Paraguay.
  • Victoria 2-0 vs. Marruecos.
  • Derrota 2-0 vs. España.
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