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Jessi Uribe y Paola Jara subieron una publicación conjunta tras los rumores de separación

Los fanáticos de Jessi Uribe iniciaron con los rumores durante el más reciente fin de semana. ¿Por qué?

Foto: @paolajarapj en Instagram.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
09:58 a. m.
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Durante el último fin de semana, Jessi Uribe activó una caja de preguntas en Instagram y varios de sus seguidores le consultaron si estaba en proceso de separación con Paola Jara.

El principal argumento de sus fanáticos fue que ni él ni la artista habían vuelto a publicar fotos juntos y que, por ende, se estaba comenzando a especular que estarían enfrentando una crisis.

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Sin embargo, Jessi Uribe manifestó que la relación continúa, que se encuentran viviendo un gran momento y que a veces dejan de subir posts a la par porque los internautas comienzan a tildarlos de 'cansones'.

Además, en las últimas horas, con la intención de seguirle poniendo fin a los rumores, los importantes artistas de música popular realizaron una publicación conjunta. ¿Cuál fue?

Esta fue la publicación conjunta que subieron Jessi Uribe y Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara revelaron que se encuentran en México en una gira de medios.

Por lo tanto, en sus historias de Instagram, ambos compartieron fotos siendo entrevistados y hablando de 'Despecho a dos veces', el álbum en el que trabajaron juntos.

Además, en un nuevo video, Jessi Uribe dejó claro que su matrimonio no está enfrentando ningún problema.

"Soy Jessi Uribe, ella es Paola Jara y somos esposos colombianos a los que les encanta cantar rancheras y que lo hacemos con todo el respeto del mundo", dijo.

¿Cuándo nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Emilia, la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe, los intérpretes de 'Como si nada' y 'La conquista', nació el 19 de noviembre de 2025 y la artista anunció la buena nueva en sus redes sociales.

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"Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su bondad. Nació nuestra hermosa bebé Emilia", escribió.

"Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos", añadió.

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