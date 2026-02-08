Reviva los momentos más icónicos del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny abrió su presentación con el éxito “Tití me preguntó”, cargando un balón de fútbol, en un espectáculo que combinó música, protesta y una escenografía cargada de símbolos latinoamericanos.

Rodeado de cultivos de caña de azúcar y su icónica Casita, presente en toda su gira Debí tirar más fotos, el artista puertorriqueño se convirtió en el primer cantante en protagonizar el show de medio tiempo en español, durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Más allá del emparrillado, la atención se centró en la actuación del “Conejo Malo”, que llegó bajo una expectación disparada tras su triunfo en los premios Grammy y su contundente protesta contra el gobierno de Donald Trump.

Vestido de blanco, con el número 64 y OCASIO en la espalda, la estrella del reguetón montó un popurrí con sus éxitos "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR", mientras estrellas como J Balvin, Karol G, Cardi B, Jessica Alba y Pedro Pascal bailaban en la Casita.

¿Quiénes fueron los invitados al show de medio tiempo de Bad Bunny?

El espectáculo incluyó la participación de artistas invitados. Bad Bunny sorprendió al público con Lady Gaga, quien interpretó Die with a Smile en una versión salsa. Minutos después, Ricky Martin se unió para cantar Lo que le pasó a Hawai, tema del álbum Debí tirar más fotos.

Mensaje político y protesta migratoria

Durante los últimos minutos del show del medio tiempo, Bad Bunny recorrió la cancha rodeado de banderas de países latinoamericanos y los nombró uno a uno.

El concierto contó con la antesala de los Premios Grammy, en los que el cantante lanzó duras críticas a la política migratoria del presidente Donald Trump y el despliegue del ICE en Estados Unidos.