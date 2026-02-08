CANAL RCN
Internacional Video

El terror de las cárceles de Estados Unidos desde adentro: esto genera ICE con las detenciones

María Alejandra Morales estuvo detenida con su hermana. Ahora, anhela que su esposo vuelva a la libertad.

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
08:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció la historia de dos hermanas colombianos que fueron detenidas por ICE. Lo que comenzó como un viaje familiar para ver las luces de navidad en Florida, terminó en una pesadilla en prisión.

Agentes de ICE serán vigilados en Nueva York
RELACIONADO

Agentes de ICE serán vigilados en Nueva York

María Alejandra Morales, una joven bumanguesa, fue detenida por los agentes junto a su hermana menor y esposo.

¿Cómo fue estar en una prisión?

“Inicialmente, estuvimos en una cárcel vestidos de naranja con personas que habían cometido otros crímenes realmente graves, como matar o robar (…) Yo estaba en un lugar con 124 mujeres más y esos fueron los momentos más duros”, contó Morales.

Yo quería por lo menos estar con ella (su hermana) para protegerla y me la quitaron de lado. Ahorita, el sufrimiento con mi esposo es mucho peor porque él me llama y no sé cómo darle fuerzas.

Morales regresó a casa junto a su hermana después de estar detenida más de un mes; pero su alma sigue presa. Su esposo, el hombre que salta de celda en celda, la llama buscando una fuerza que ella, tras vivir el horror, ya no sabe de dónde sacar.

¿Qué pasará con el colombiano?

En ese mismo laberinto está Edward Muriel, su suegro, quien ve cómo su hijo se convirtió en una mercancía para las cárceles privadas donde, literalmente, la vida tiene un precio.

Que ICE se mantenga lejos de los colegios: la demanda de numerosas escuelas y docentes en contra del Gobierno Trump
RELACIONADO

Que ICE se mantenga lejos de los colegios: la demanda de numerosas escuelas y docentes en contra del Gobierno Trump

“Lo tienen en condiciones inhumanas. Está en su quinta cárcel, todo es un negocio. Para todo hay que cocinar el dinero, ya sea para un abrigo, sudadera o que lo trasladen a otra cárcel. Eso es un negocio de comercialización de seres humanos”, expuso.

Básicamente, es el calvario de un inocente detenido en un retén sin juez ni derechos. Un colombiano que es víctima de una máquina que no se detiene.

Las cifras son igual de alarmantes. En promedio, 25 colombianos son detenidos al día, pero cuatro de cada cinco no tienen cargos penales. Al menos, 351 han sido incluidos en la lista de peores criminales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vietnam

Así es la calle donde el tren pasa a centímetros de turistas y vecinos en Vietnam

Venezuela

Excarcelan a Perkins Rocha, asesor de María Corina Machado

Estados Unidos

Javier Milei participará en Washington de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Gobernación de Córdoba suspende clases en 27 municipios no certificados por emergencia de lluvias

La Gobernación de Córdoba reiteró que la medida se adopta bajo el principio de prevención, priorizando la protección de la comunidad educativa.

Yeison Jiménez

Video viral: perrita se emociona al escuchar a Yeison Jiménez y sorprende a sus seguidores

Inesperada reacción de una perrita al escuchar música de Yeison Jiménez: el video conmovió a sus seguidores.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 8 de febrero de 2026

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.

Millonarios

Campeón con Millonarios criticó el 'negociazo' de Andrés Cadavid en la reventa de boletas