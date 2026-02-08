El terror de las cárceles de Estados Unidos desde adentro: esto genera ICE con las detenciones

Noticias RCN conoció la historia de dos hermanas colombianos que fueron detenidas por ICE. Lo que comenzó como un viaje familiar para ver las luces de navidad en Florida, terminó en una pesadilla en prisión.

María Alejandra Morales, una joven bumanguesa, fue detenida por los agentes junto a su hermana menor y esposo.

¿Cómo fue estar en una prisión?

“Inicialmente, estuvimos en una cárcel vestidos de naranja con personas que habían cometido otros crímenes realmente graves, como matar o robar (…) Yo estaba en un lugar con 124 mujeres más y esos fueron los momentos más duros”, contó Morales.

Yo quería por lo menos estar con ella (su hermana) para protegerla y me la quitaron de lado. Ahorita, el sufrimiento con mi esposo es mucho peor porque él me llama y no sé cómo darle fuerzas.

Morales regresó a casa junto a su hermana después de estar detenida más de un mes; pero su alma sigue presa. Su esposo, el hombre que salta de celda en celda, la llama buscando una fuerza que ella, tras vivir el horror, ya no sabe de dónde sacar.

¿Qué pasará con el colombiano?

En ese mismo laberinto está Edward Muriel, su suegro, quien ve cómo su hijo se convirtió en una mercancía para las cárceles privadas donde, literalmente, la vida tiene un precio.

“Lo tienen en condiciones inhumanas. Está en su quinta cárcel, todo es un negocio. Para todo hay que cocinar el dinero, ya sea para un abrigo, sudadera o que lo trasladen a otra cárcel. Eso es un negocio de comercialización de seres humanos”, expuso.

Básicamente, es el calvario de un inocente detenido en un retén sin juez ni derechos. Un colombiano que es víctima de una máquina que no se detiene.

Las cifras son igual de alarmantes. En promedio, 25 colombianos son detenidos al día, pero cuatro de cada cinco no tienen cargos penales. Al menos, 351 han sido incluidos en la lista de peores criminales.