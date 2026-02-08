Deportivo Cali y Millonarios empataron en el clásico añejo del fútbol colombiano: posición en la tabla

Deportivo Cali y Millonarios no lograron sacarse diferencias en una nueva edición del clásico añejo del fútbol profesional colombiano. El encuentro, disputado este domingo 8 de febrero en el estadio de Palmaseca, terminó 0-0 y dejó sensaciones encontradas en ambos equipos, en el marco de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Deportivo Cali y Millonarios empataron en el Palmaseca

La expectativa era alta. El conjunto "embajador" llegaba a Palmira en medio de una crisis deportiva, ubicado en los últimos puestos de la tabla, pero con el aliciente del debut de Fabián Bustos como nuevo director técnico, tras la salida de Hernán Torres.

Del otro lado, el Deportivo Cali buscaba confirmar una mejoría reciente y sumar otro triunfo en el proceso de Alberto Gamero.

Desde el arranque, el partido mostró un desarrollo parejo. El equipo verdiblanco asumió la iniciativa en la primera parte, manejando la posesión y tratando de imponer condiciones en campo rival. Sin embargo, Millonarios se mostró ordenado, bien parado en defensa y dispuesto a apostar por el contragolpe.

El VAR anuló gol a Leonardo Castro ante el Cali

La jugada más clara del primer tiempo fue para el conjunto azul. Leonardo Castro llegó a celebrar, pero su anotación fue anulada tras la revisión del VAR, que determinó un fuera de lugar previo en la acción. La decisión apagó el grito de gol y mantuvo el marcador en cero.

Cali respondió con intentos liderados por Juan Ignacio Dinenno, quien exigió en más de una oportunidad al arquero Diego Novoa.

El guardameta de Millonarios volvió a ser figura y firmó su segundo partido consecutivo sin recibir gol, sosteniendo a su equipo en los momentos de mayor presión.

En la segunda mitad, el ritmo decayó. La intensidad dio paso a la cautela, con ambos equipos priorizando no cometer errores.

El clásico se volvió más disputado que bien jugado, con interrupciones constantes y pocas acciones claras en las áreas.

En el tramo final, Deportivo Cali tuvo las mejores aproximaciones para romper el empate, pero volvió a fallar en la definición, un problema que ha marcado su irregular campaña.

Millonarios, por su parte, optó por administrar el resultado y cerrar espacios, conforme con sumar un punto en una plaza difícil.

Con este empate, Millonarios apenas suma dos puntos de 15 posibles y se ubica en la casilla 17 de la tabla.

En contraste, en Palmaseca crecen las críticas, ya que el Cali, pese a ser uno de los equipos que más fichajes realizó este semestre, aún no logra despegar del todo.

El Deportivo Cali, entretanto, es octavo con siete puntos, se mantiene en zona competitiva y sigue en la pelea, aunque el empate dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada en casa.