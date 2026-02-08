Shakira se accidentó en pleno concierto en El Salvador: video viral

Shakira se reencontró con sus fanáticos salvadoreños en uno de los eventos más esperados del año.

"No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada", expresó la colombiana antes de interpretar temas icónicos como Las de la intuición y Estoy aquí.

En este concierto, Shakira se enredó y cayó al suelo. A pesar del fuerte golpe, la barranquillera no permitió que el accidente opacara la calidad del espectáculo. Fuentes presentes en el estadio confirmaron que, aunque se le vio un poco adolorida en los minutos posteriores a la caída, la colombiana siguió su concierto como siempre, impecable.

El video del momento ya es tendencia en redes sociales, donde los usuarios elogiaron la capacidad de la artista para sobreponerse a las adversidades físicas en vivo.

Shakira celebró en el Salvador pese a su caída en concierto

Esta presentación marcó el inicio de una serie de cinco conciertos que Shakira ofrecerá en territorio salvadoreño. La logística del evento reportó una asistencia masiva de personas provenientes de países vecinos que viajaron exclusivamente para presenciar el show.

Durante su concierto, Shakira cantó su repertorio con una mezcla de nostalgia, alegría y nuevas canciones, pasando por baladas como Acróstico hasta ritmos urbanos como Te felicito y la infaltable La Bicicleta, canción colombiana grabada con Carlos Vives.

Más allá del susto inicial, la profesionalidad de la barranquillera reafirma por qué sigue siendo la reina del pop latino a sus 49 años. Este incidente, que ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, se ha convertido en un símbolo de la tenacidad que define su actual etapa artística.

Mientras los fanáticos en San Salvador se preparan para las cuatro fechas restantes, queda claro que para Shakira, ningún tropiezo es suficiente para apagar la fuerza de su voz y continuará llenando estadios y alegrando a sus fans con su música.