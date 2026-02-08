CANAL RCN
Tendencias

Shakira se accidentó en pleno concierto en El Salvador: video viral

¿Qué le pasó a Shakira? La colombiana se golpeó en pleno concierto en El Salvador. El video se hizo viral en las redes sociales.

Shakira en concierto
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
06:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Shakira se reencontró con sus fanáticos salvadoreños en uno de los eventos más esperados del año.

"No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada", expresó la colombiana antes de interpretar temas icónicos como Las de la intuición y Estoy aquí.

Giovanny Ayala sorprendió al asegurar que Yeison Jiménez se le manifestó: así lo contó en video
RELACIONADO

Giovanny Ayala sorprendió al asegurar que Yeison Jiménez se le manifestó: así lo contó en video

En este concierto, Shakira se enredó y cayó al suelo. A pesar del fuerte golpe, la barranquillera no permitió que el accidente opacara la calidad del espectáculo. Fuentes presentes en el estadio confirmaron que, aunque se le vio un poco adolorida en los minutos posteriores a la caída, la colombiana siguió su concierto como siempre, impecable.

El video del momento ya es tendencia en redes sociales, donde los usuarios elogiaron la capacidad de la artista para sobreponerse a las adversidades físicas en vivo.

Shakira celebró en el Salvador pese a su caída en concierto

Esta presentación marcó el inicio de una serie de cinco conciertos que Shakira ofrecerá en territorio salvadoreño. La logística del evento reportó una asistencia masiva de personas provenientes de países vecinos que viajaron exclusivamente para presenciar el show.

Durante su concierto, Shakira cantó su repertorio con una mezcla de nostalgia, alegría y nuevas canciones, pasando por baladas como Acróstico hasta ritmos urbanos como Te felicito y la infaltable La Bicicleta, canción colombiana grabada con Carlos Vives.

Están usando la imagen de Yeison Jiménez para vender aguardiente falso: Invima lanzó alerta nacional
RELACIONADO

Están usando la imagen de Yeison Jiménez para vender aguardiente falso: Invima lanzó alerta nacional

Más allá del susto inicial, la profesionalidad de la barranquillera reafirma por qué sigue siendo la reina del pop latino a sus 49 años. Este incidente, que ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, se ha convertido en un símbolo de la tenacidad que define su actual etapa artística.

J Balvin confesó que se encuentra mal de salud: ¿Qué le sucedió al artista?
RELACIONADO

J Balvin confesó que se encuentra mal de salud: ¿Qué le sucedió al artista?

Mientras los fanáticos en San Salvador se preparan para las cuatro fechas restantes, queda claro que para Shakira, ningún tropiezo es suficiente para apagar la fuerza de su voz y continuará llenando estadios y alegrando a sus fans con su música.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Super Bowl

Billie Joe Armstrong de Green Day abrió el Super Bowl LX en Levi’s Stadium

Artistas

Giovanny Ayala sorprendió al asegurar que Yeison Jiménez se le manifestó: así lo contó en video

Super Bowl

Los tres shows de medio tiempo más caros en la historia del Super Bowl

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 8 de febrero de 2026

¡Varios apostadores cerraron la semana por lo alto tras el sorteo del Super Astro Luna de este 8 de febrero! Descubra el resultado exacto.

Antártida

Buque ARC Simón Bolívar se dirige al estrecho de Gerlache en una aventura más

La tripulación completó 65 días desde que inició esta gran experiencia.

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.

Vietnam

Así es la calle donde el tren pasa a centímetros de turistas y vecinos en Vietnam

Millonarios

Campeón con Millonarios criticó el 'negociazo' de Andrés Cadavid en la reventa de boletas