Video viral: perrita se emociona al escuchar a Yeison Jiménez y sorprende a sus seguidores

Inesperada reacción de una perrita al escuchar música de Yeison Jiménez: el video conmovió a sus seguidores.

Yeison Jiménez y perrita
Foto: AFP y captura pantalla TikTok opr_7_

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
07:24 p. m.
Un video protagonizado por una perrita se ha convertido en tendencia en redes sociales y ha tocado la fibra de miles de seguidores del cantante colombiano Yeison Jiménez.

Las imágenes, compartidas inicialmente en TikTok, muestran la inesperada reacción del animal al escuchar una de las canciones más populares del artista caldense, un momento que no tardó en viralizarse por su fuerte carga emocional.

Perrita conmocionada al escuchar Yeison Jiménez

En el clip, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios, se observa a una perrita de raza Cocker spaniel dentro de un vehículo mientras suena la canción “Ya no mi amor”, uno de los temas más reconocidos de Yeison Jiménez.

Apenas se escucha la voz del cantante, la mascota comienza a aullar, como si la melodía le despertara una reacción profunda y espontánea.

La escena fue grabada por el dueño del animal, quien no ocultó su sorpresa al notar que la reacción se producía justo en el momento en que iniciaba la interpretación del artista. “Dicen que los perros no entienden, pero ella reaccionó justo cuando sonó su voz”, escribió el usuario en la descripción del video, frase que terminó de impulsar la interacción entre los internautas.

La publicación no tardó en cruzar fronteras digitales. En cuestión de horas, el video fue replicado en otras plataformas como Instagram y Facebook, donde seguidores del cantante destacaron el impacto emocional que suele generar la música de Yeison Jiménez.

Usuarios respondieron a video viral de perrita escuchando a Yeison Jiménez

Muchos coincidieron en que sus letras, cargadas de desamor y sentimientos intensos, conectan no solo con las personas, sino que incluso parecen provocar reacciones inesperadas en los animales.

En los comentarios, algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras que otros aseguraron sentirse identificados con la reacción de la perrita. “Así quedamos todos cuando suenan esas canciones”, escribió un seguidor. Otros aprovecharon para resaltar cómo la música popular colombiana logra transmitir emociones profundas a través de la voz y las letras del intérprete.

Especialistas en comportamiento animal han explicado en distintas ocasiones que los perros pueden reaccionar a ciertos estímulos sonoros, como tonos, ritmos o voces específicas, sin que esto implique una comprensión literal de la letra.

En este caso, la intensidad vocal y la melodía podrían haber sido suficientes para generar una respuesta emocional en la mascota.

