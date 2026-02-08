¿Y la plata de los niños? La Contraloría revela una grave situación del PAE con recursos perdidos

La Contraloría revela hallazgos fiscales por 53.117 millones de pesos en irregularidades detectadas durante 2025 en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), recursos que debían garantizar la nutrición de miles de estudiantes colombianos en situación de vulnerabilidad.

Según el informe oficial, las irregularidades no corresponden a errores contables, sino a recursos que se habrían quedado atrapados entre contratos inflados, pagos sin soporte y fallas de supervisión en un programa vital para millones de familias donde la comida escolar representa la única alimentación segura del día.

Hallazgos fiscales por más de 53 mil millones de pesos

Los hallazgos fiscales se concentran principalmente en dos categorías críticas. Los sobrecostos lideran las irregularidades con 22 hallazgos por valor de 18.106 millones de pesos, representando el 75% del total detectado. Adicionalmente, se identificaron pagos sin soporte de ejecución por cuantía de 2.790 millones de pesos, correspondientes a raciones alimentarias que nunca se demostró haber entregado o cuyos precios superaron significativamente su valor real.

¿Y el dinero?

La situación resulta particularmente delicada en los recursos provenientes de las regalías. En los departamentos de Nariño, Quindío, Meta y Arauca, la Contraloría detectó pérdidas por 28.866 millones de pesos, con fallas identificadas en todas las etapas del proceso de contratación y ejecución del programa.

Más allá de las cifras fiscales, el organismo de control lanzó una alerta sobre el impacto directo en la población estudiantil: “Se permite alertar sobre la afectación a cerca de 800.000 estudiantes en 12 entidades territoriales certificadas, dado que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026”.

Esta descoordinación entre el inicio del año escolar y la prestación del servicio alimentario evidencia no solo problemas de malversación de recursos, sino también deficiencias estructurales en la planeación y ejecución del programa que impactan directamente a los beneficiarios.

El PAE constituye una política pública fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de la población escolar vulnerable en Colombia, por lo que las irregularidades detectadas ponen en riesgo tanto los recursos del Estado como el bienestar nutricional de cientos de miles de niños y adolescentes que dependen de este servicio como su principal fuente de alimentación diaria.