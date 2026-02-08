Billie Joe Armstrong de Green Day abrió el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium

El Super Bowl LX tuvo un arranque marcado por la música popular. En la ceremonia de apertura, celebrada este 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la banda estadounidense Green Day se presentó ante miles de fanáticos.

Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt fueron los encargados de abrir la jornada con “sus himnos rockeros más emblemáticos”, tal como lo había anunciado la NFL el pasado 17 de enero.

Un set cargado de clásicos en los que se destacó American Idiot

El grupo inició con Good Riddance, para luego arremeter con el doblete de Holiday y Boulevard of Broken Dreams, temas que marcaron la década de los 2000.

El cierre llegó con el hit American Idiot, que dio paso a la ceremonia oficial previa al encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

“¡Bienvenidos a la Bahía! ¡Es el Super Bowl LX!“, gritó Billie Joe Armstrong desde el escenario, desatando la euforia del público.

Crítica a la política migratoria en la antesala

Antes de su actuación en el estadio, Green Day se presentó el 6 de febrero en San Francisco, en el evento The FanDuel Party Powered by Spotify.

Allí, Armstrong lanzó un duro mensaje contra la administración Trump y los agentes de ICE, lo que generó una repercusión en la previa del espectáculo deportivo más visto de Estados Unidos.