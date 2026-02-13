Revelan ranking de las 50 hinchadas más fieles de América: solo 4 clubes del FPC aparecen

La Inteligencia Artificial volvió a sacudir el debate futbolero en América. Esta vez, un ranking elaborado por ChatGPT sobre las “hinchadas más fieles” del continente se hizo viral en redes sociales.

En medio de la polémica, hay un dato que llamó especialmente la atención en Colombia, pues solo cuatro clubes del Fútbol Profesional Colombiano aparecen en el listado.

En un país donde el fútbol se vive casi como religión, hablar de fidelidad no es un tema menor. Según el análisis atribuido a la herramienta tecnológica, el ejercicio combina asistencia promedio a los estadios, acompañamiento en contextos deportivos adversos e identidad regional.

Sin embargo, es clave aclarar que se trata de “un ejercicio basado en percepción pública, no en una base de datos real o mediciones formales”.

¿En qué se basó el ranking de hinchadas más fieles?

El listado no responde a estadísticas oficiales continentales ni a estudios académicos. Más bien, se construye a partir de cuatro grandes criterios como lo son reputación histórica de acompañamiento en malas rachas, presencia digital y narrativa mediática, referencias generales de asistencia y la cultura futbolera popular que suele señalar qué barras son consideradas “incondicionales”.

Las 50 hinchadas más fieles de América, según ChatGPT

En el listado aparecen cuatro clubes colombianos: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Millonarios e Independiente Medellín.