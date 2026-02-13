CANAL RCN
Revelan ranking de las 50 hinchadas más fieles de América: solo 4 clubes del FPC aparecen

ChatGPT reveló el ranking de las 50 hinchadas más fieles de América y solo cuatro clubes del FPC aparecen. Mira la lista completa.

Hinchada Atlético Nacional
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
07:10 a. m.
La Inteligencia Artificial volvió a sacudir el debate futbolero en América. Esta vez, un ranking elaborado por ChatGPT sobre las “hinchadas más fieles” del continente se hizo viral en redes sociales.

En medio de la polémica, hay un dato que llamó especialmente la atención en Colombia, pues solo cuatro clubes del Fútbol Profesional Colombiano aparecen en el listado.

En un país donde el fútbol se vive casi como religión, hablar de fidelidad no es un tema menor. Según el análisis atribuido a la herramienta tecnológica, el ejercicio combina asistencia promedio a los estadios, acompañamiento en contextos deportivos adversos e identidad regional.

Sin embargo, es clave aclarar que se trata de “un ejercicio basado en percepción pública, no en una base de datos real o mediciones formales”.

¿En qué se basó el ranking de hinchadas más fieles?

El listado no responde a estadísticas oficiales continentales ni a estudios académicos. Más bien, se construye a partir de cuatro grandes criterios como lo son reputación histórica de acompañamiento en malas rachas, presencia digital y narrativa mediática, referencias generales de asistencia y la cultura futbolera popular que suele señalar qué barras son consideradas “incondicionales”.

Las 50 hinchadas más fieles de América, según ChatGPT

En el listado aparecen cuatro clubes colombianos: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Millonarios e Independiente Medellín.

  1. Nueva Chicago
  2. Atlético Nacional
  3. Ceará
  4. Olimpia
  5. Vitoria
  6. Colo-Colo
  7. Instituto
  8. Belgrano
  9. Deportivo Morón
  10. Deportivo Cali
  11. Racing Club
  12. Atlas
  13. Peñarol
  14. River Plate
  15. Rosario Central
  16. Talleres
  17. Vasco da Gama
  18. Cruzeiro
  19. Universidad de Chile
  20. Chivas Guadalajara
  21. Flamengo
  22. Independiente
  23. Universitario
  24. Paysandu
  25. San Lorenzo
  26. Cerro Porteño
  27. Boca Juniors
  28. Millonarios
  29. Gimnasia y Esgrima La Plata
  30. Palmeiras
  31. Alajuelense
  32. Bahia
  33. Colón
  34. Almirante Brown
  35. Newell’s Old Boys
  36. Tigres UANL
  37. Independiente Rivadavia
  38. Nacional
  39. Chacarita Juniors
  40. Chapecoense
  41. Oriente Petrolero
  42. Alianza Lima
  43. Deportivo Táchira
  44. Corinthians
  45. Sportivo Luqueño
  46. Emelec
  47. Blooming
  48. Santiago Wanderers
  49. Atlanta
  50. Independiente Medellín.

