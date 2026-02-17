VIDEO I Así se restauraron las joyas de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

El país sigue hablando del lamentable accidente aéreo en el que Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo perdieron la vida en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Por esto, miles de colombianos han despertado su interés por conocer mayores detalles sobre el acontecimiento que, sin duda alguna, tiene a todo un país enfrentando un importante duelo.

¿Cómo se restauraron las joyas de Yeison Jiménez?

La recuperación de las joyas del intérprete de ‘Vete’ causaron gran consternación entre sus fanáticos, pues varias fotografías, que circularon en redes, dejaron ver el estado en el que estas quedaron al haber enfrentado las altas temperaturas del fuego que consumió gran parte de la aeronave.

No obstante, para sorpresa de la fanaticada del artista, algunas de estas tuvieron una aparición en el más reciente homenaje que se hizo en honor a Jiménez, el pasado 31 de enero, en El Campín. Este fue el caso de su famosa cadena que llevaba grabado el texto “Mi Promesa” con la que también se presentó en su primer concierto en el estadio más grande de Bogotá.

Ante el asombro por la recuperación del artefacto, y otras joyas del cantante, la joyería encargada de realizar las exóticas cadenas compartió un video en el que mostró el proceso de reparación de estas.

“Tratamos de hacer esto, de mostrar este tema de las joyas y establecerlas como tal. Es con el mayor respeto… primero que todo agradezco a la señora Sonia, a toda la familia, a los hermanos de Yeison Jiménez, los padres, por darme la confianza de traer estas joyas, de reestablecerlas y de mostrarles a ustedes el proceso que vamos a hacer”, explicó el experto.

En el video se observa todo el procedimiento que se llevó a cabo, por medio del uso de diferentes herramientas y químicos, para recuperar los materiales y volver a dejar como nuevas las cadenas.

Así mismo, el experto manifestó que, en varias oportunidades, realizó distintos negocios con el cantante por lo que sostuvieron una amistad no solo con él, sino con todos los integrantes de su familia.

¿Cuáles fueron las joyas de Yeison Jiménez más famosas?

Las famosas cadenas del caldense fueron entregadas por parte de la joyería Venezia, el pasado 26 de julio del 2025, como motivo de celebración para su primer Campín y su cumpleaños 34.

El artista recibió dos cadenas con el texto “Mi Promesa”. La primera joya contiene oro de 18 kilates, 1.250 incrustaciones de diamantes naturales de color blanco y azul. La segunda corresponde a una réplica de la primera que contiene plata, oro blanco, entre otras piedras preciosas.