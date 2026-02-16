Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver

El fútbol europeo vivirá este martes 17 de febrero uno de los duelos más atractivos de la fase de playoffs de la UEFA Champions League, cuando Benfica reciba en Lisboa al Real Madrid. El compromiso corresponde al partido de ida de una serie que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo.

El encuentro, que se disputará a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana), genera gran expectativa por el nivel y la historia de ambos equipos. Mientras el conjunto portugués quiere hacerse fuerte en casa para tomar ventaja, el club español llega con la obligación de demostrar su jerarquía internacional y encaminar la clasificación desde el primer duelo.

Benfica busca golpear primero en casa

El equipo lisboeta afronta esta serie con la ilusión de hacerse fuerte en su estadio, donde históricamente ha logrado resultados importantes en competencias europeas. Benfica sabe que sacar ventaja como local puede ser determinante para afrontar la vuelta con mayor tranquilidad.

El conjunto portugués ha mostrado solidez en su liga y pretende trasladar ese rendimiento al escenario internacional. Su planteamiento apunta a presionar desde el inicio, aprovechar los espacios y hacer valer la intensidad que suele caracterizarlo en casa, especialmente en partidos de alto perfil.

Además, el club es consciente de que enfrentará a uno de los rivales más experimentados del torneo, por lo que cualquier detalle puede marcar la diferencia en una serie que se prevé muy cerrada.

Real Madrid, con su peso histórico en Europa

Del otro lado estará el Real Madrid, el club más laureado en la historia de la Champions League. La escuadra española llega con el objetivo de encarrilar la clasificación y confirmar su favoritismo en la eliminatoria, apelando a su experiencia en este tipo de instancias.

El equipo madrileño suele crecer en los partidos de eliminación directa, donde su historia y jerarquía han sido determinantes en múltiples ocasiones. Por eso, buscará un resultado positivo como visitante que le permita definir la serie con mayor tranquilidad en el partido de vuelta.

El compromiso entre Benfica y Real Madrid se podrá ver en Colombia a través de ESPN y la plataforma Disney+, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada europea, con dos clubes tradicionales que buscan un lugar entre los mejores 16 del continente.