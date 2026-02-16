El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

La tensión en la actual temporada de La Casa de los Famosos Colombia ha alcanzado su punto máximo tras un explosivo enfrentamiento entre el humorista Juanda Caribe y la cantante Alexa Torres.

Lo que comenzó como una serie de roces por la convivencia ha escalado a una disputa pública que involucra acusaciones de comentarios inapropiados, la intervención de familiares y amenazas de acciones legales.

La chispa que detonó el incendio ocurrió durante una de las dinámicas del programa. Según clips que se viralizaron rápidamente en redes sociales, Juanda Caribe realizó un gesto hacia Alexa Torres sugiriendo que ella había "botado el chupo" (perder el control o enojarse), pero el conflicto real surgió con un comentario adicional con presunto tinte sexual que Alexa consideró profundamente ofensivo e inapropiado.

Torres no tardó en manifestar su incomodidad a sus compañeras, señalando que el comediante barranquillero había cruzado una línea de respeto que ella nunca le había autorizado.

Por su parte, Juanda Caribe ha negado categóricamente estas acusaciones, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y que jamás se referiría de forma desobligante a una mujer, apelando a su rol como padre de una bebé de ocho meses.

Jefe tomó decisión tras fuerte polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torres

Ante la dura polémica entre los dos participantes, El Jefe comunicó su decisión. Mientras la polémica se destaba, la voz se hizo escuchar en la Casa de los Famosos.

Allí, este manifestó que ambos debían reunirse y aclarar este tipo de acciones que han llevado la polémica a otro nivel.

Cabe anotar que Juanda Caribe, visiblemente afectado y ofendido por la humillación pública, exigió que Alexa se retractara de las acusaciones vertidas por su pareja, dándole un ultimátum de 24 horas antes de iniciar medidas legales por difamación.

La discusión escaló al punto que Juanda amenazó con abandonar la competencia, afirmando que no está dispuesto a permitir que se ensucie su nombre a nivel nacional.

Alexa, entre lágrimas, respondió cuestionando si las palabras del humorista eran una amenaza directa: "¿Me estás amenazando?", preguntó mientras la producción intervenía para separar a los involucrados y enviarlos a la terraza para enfriar los ánimos.