CANAL RCN
Tendencias

Ya hay fecha y hora de ingreso de los nuevos participantes de la Casa de los Famosos

Lady Noriega y Juancho Arango ya tienen fecha de ingreso a la Casa de los Famosos Colombia. No se lo pierda.

Casa
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
06:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La producción de La Casa de los Famosos Colombia confirmó oficialmente la fecha de ingreso de dos nuevos participantes que prometen agitar la convivencia dentro del programa. Se trata de Lady Noriega y Juancho Arango, quienes se sumarán a la competencia este martes 17 de febrero a partir de las 8:00 p.m., en una jornada que se anticipa llena de emociones y sorpresas.

El reality, transmitido por Canal RCN, ha sido uno de los programas más vistos en el país y en las últimas semanas ha estado marcado por tensiones, discusiones y alianzas que han cambiado el rumbo de la competencia. La llegada de nuevos integrantes se presenta como un giro estratégico dentro del formato, buscando renovar la dinámica y poner a prueba la estabilidad del grupo actual.

El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos
RELACIONADO

El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

Un ingreso que promete mover la convivencia

Los participantes han compartido durante varias semanas bajo las estrictas reglas del programa, lo que ha generado vínculos, conflictos y estrategias que ahora podrían verse alterados con la llegada de los nuevos famosos. Tanto Lady Noriega como Juancho Arango ingresarán a una casa en la que ya existen bandos definidos y tensiones acumuladas.

La producción ha anticipado que ambos llegan con una energía renovada y dispuestos a integrarse rápidamente a la dinámica del reality. Sin embargo, su presencia podría modificar las alianzas existentes y generar nuevas rivalidades, algo que suele ocurrir cuando se incorporan participantes a mitad de la competencia.

Dan a conocer el polémico video entre Juanda Caribe y Alexa en la Casa de los Famosos
RELACIONADO

Dan a conocer el polémico video entre Juanda Caribe y Alexa en la Casa de los Famosos

Además, el público estará atento a las primeras interacciones, ya que el ingreso de nuevos rostros suele desencadenar reacciones inesperadas entre quienes ya llevan semanas conviviendo bajo presión.

Expectativa entre los televidentes

El anuncio del ingreso de los dos nuevos participantes ha generado expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan ver cómo su llegada impactará la convivencia y las estrategias dentro de la casa. Las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones sobre las posibles alianzas o conflictos que podrían surgir.

La producción ha preparado una gala especial para este martes, en la que los televidentes podrán ver el ingreso en vivo de Lady Noriega y Juancho Arango, así como las primeras reacciones de los participantes actuales.

“Me voy”: Juanda Caribe y Alexa Torres tienen contundente enfrentamiento en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

“Me voy”: Juanda Caribe y Alexa Torres tienen contundente enfrentamiento en La Casa de los Famosos

La cita será a las 8:00 p.m. por Canal RCN, en un episodio que promete ser clave para el desarrollo de la temporada y que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

La casa de los famosos

Dan a conocer el polémico video entre Juanda Caribe y Alexa en la Casa de los Famosos

Yeison Jiménez

"Fue complicado": amigo de Yeison Jiménez confesó que estuvo al borde de otro accidente aéreo el mismo 10 de enero

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026

¡Se revelaron los primeros ganadores de esta semana tras el sorteo del Super Astro Luna del 16 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

EPS

Así reaccionaron el presidente Petro y el ministro de Salud a la muerte del pequeño Kevin

Kevin Acosta, de 7 años, falleció tras no recibir a tiempo los medicamentos de la intervenida Nueva EPS para tratarlo por su hemofilia.

Cuba

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen

Benfica

Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena