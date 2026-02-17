Ya hay fecha y hora de ingreso de los nuevos participantes de la Casa de los Famosos

La producción de La Casa de los Famosos Colombia confirmó oficialmente la fecha de ingreso de dos nuevos participantes que prometen agitar la convivencia dentro del programa. Se trata de Lady Noriega y Juancho Arango, quienes se sumarán a la competencia este martes 17 de febrero a partir de las 8:00 p.m., en una jornada que se anticipa llena de emociones y sorpresas.

El reality, transmitido por Canal RCN, ha sido uno de los programas más vistos en el país y en las últimas semanas ha estado marcado por tensiones, discusiones y alianzas que han cambiado el rumbo de la competencia. La llegada de nuevos integrantes se presenta como un giro estratégico dentro del formato, buscando renovar la dinámica y poner a prueba la estabilidad del grupo actual.

RELACIONADO El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

Un ingreso que promete mover la convivencia

Los participantes han compartido durante varias semanas bajo las estrictas reglas del programa, lo que ha generado vínculos, conflictos y estrategias que ahora podrían verse alterados con la llegada de los nuevos famosos. Tanto Lady Noriega como Juancho Arango ingresarán a una casa en la que ya existen bandos definidos y tensiones acumuladas.

La producción ha anticipado que ambos llegan con una energía renovada y dispuestos a integrarse rápidamente a la dinámica del reality. Sin embargo, su presencia podría modificar las alianzas existentes y generar nuevas rivalidades, algo que suele ocurrir cuando se incorporan participantes a mitad de la competencia.

RELACIONADO Dan a conocer el polémico video entre Juanda Caribe y Alexa en la Casa de los Famosos

Además, el público estará atento a las primeras interacciones, ya que el ingreso de nuevos rostros suele desencadenar reacciones inesperadas entre quienes ya llevan semanas conviviendo bajo presión.

Expectativa entre los televidentes

El anuncio del ingreso de los dos nuevos participantes ha generado expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan ver cómo su llegada impactará la convivencia y las estrategias dentro de la casa. Las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones sobre las posibles alianzas o conflictos que podrían surgir.

La producción ha preparado una gala especial para este martes, en la que los televidentes podrán ver el ingreso en vivo de Lady Noriega y Juancho Arango, así como las primeras reacciones de los participantes actuales.

La cita será a las 8:00 p.m. por Canal RCN, en un episodio que promete ser clave para el desarrollo de la temporada y que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia dentro de La Casa de los Famosos Colombia.