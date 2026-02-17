Delcy Rodríguez nombró como viceministro a un antiguo aliado del chavismo buscado por EE. UU.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al mayor general retirado Luis Alfredo Motta Domínguez como nuevo viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno, un cargo adscrito directamente al Ministerio del Despacho de la Presidencia. El nombramiento fue divulgado por medios oficiales y plataformas digitales vinculadas al Ejecutivo venezolano.

La decisión ha generado atención internacional debido a que Motta Domínguez es requerido por la justicia de Estados Unidos, país que mantiene activa una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura o condena.

El anuncio ocurre en medio de una reconfiguración administrativa impulsada por el oficialismo tras recientes movimientos en el escenario político nacional tras captura de Nicolás Maduro.

Según los reportes oficiales, el viceministerio que ahora asume Motta Domínguez hace parte de un esquema de supervisión y control de la gestión estatal, creado mediante decretos recientes. Esta estructura busca reforzar el seguimiento a políticas públicas y a la ejecución de programas estratégicos del Gobierno.

Luis Alfredo Motta Domínguez es buscado por Estados Unidos

El perfil del nuevo viceministro contrasta con el mensaje institucional que ha intentado proyectar la administración de Delcy Rodríguez en el ámbito internacional.

En junio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Motta Domínguez por su presunta participación en actos de corrupción de gran escala vinculados al sistema eléctrico venezolano.

De acuerdo con documentos oficiales, las sanciones se basaron en la presunta adjudicación irregular de contratos por más de 60 millones de dólares a empresas con sede en Florida.

Estas operaciones, según las autoridades estadounidenses, se habrían realizado a cambio de sobornos durante su gestión como ministro de Energía Eléctrica y como presidente de la corporación estatal del sector.

Las medidas incluyen el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos y entidades de ese país.

A esto se suma un proceso penal abierto en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y múltiples delitos financieros.

Recompensa de EE. UU. por el nuevo viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno de Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene desde al menos 2020 una oferta de recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Motta Domínguez.

La medida hace parte de un programa de justicia internacional aplicado también a otros exfuncionarios venezolanos, entre ellos Eustiquio José Lugo Gómez, igualmente vinculado a la industria eléctrica estatal.

El nombramiento se produce en un contexto político complejo, marcado por intentos del Gobierno interino de reorganizar su estructura administrativa y fortalecer mecanismos de control interno.

Sin embargo, la designación de un funcionario con procesos judiciales activos en el exterior podría tensar las relaciones diplomáticas y reabrir el debate sobre el rumbo institucional del país.