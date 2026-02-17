CANAL RCN
Colombia

VIDEO: Policía frustró escape de hombre que corría armado por Bosa

En el suroccidente de Bogotá se registró una persecución a un hombre que tenía antecedentes por hurto y porte ilegal de armas.

Persecución en Bosa hombre armado
FOTO: Captura de pantalla - @SeguridadBog

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
06:49 a. m.
Cámaras de seguridad ubicadas en el barrio Humberto Valencia en la localidad de Bosa evidenciaron un momento de tensión cuando uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá persiguieron por varias cuadras a un hombre que salió corriendo cuando vio a los agentes.

Mientras los policías se encontraban haciendo labores de patrullaje de rutina, notaron la actitud sospechosa de una persona, quien al notar que se dirigían hacía él, comenzó a correr buscando evadir a las autoridades, siendo perseguido por varios metros.

Captura con un arma de fuego cargada

La gran sorpresa que se llevaron los uniformados es que al lograr detener a esta persona, notaron que iba con un arma de fuego, un revólver calibre 38 y su respectiva munición, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Afortunadamente, el capturado no intentó desenfundar el arma para atacar a los uniformados que lo perseguían y lograron interceptarlo sin poner en riesgo su integridad. Tras hacer el respectivo registro, se evidenció que este hombre tenía anotaciones por hurto y por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Cifras de seguridad en Bogotá en 2026

De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en lo que va del 2026, han sido incautadas más de 147 armas de fuego en diferentes operativos en la capital del país, según cifras entregadas por la Policía.

Las autoridades reforzaron el llamado para alertar cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad en la ciudad a la línea 123 o a los números autorizados de los cuadrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

