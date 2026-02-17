Curso gratis para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero

Con el objetivo de reducir los accidentes y promover una conducción más responsable, la Secretaría Distrital de Movilidad, en alianza con la Policía de Tránsito de Bogotá, lanzó un curso gratuito dirigido a motociclistas principiantes en Bogotá.

La jornada está pensada para quienes llevan dos años o menos manejando moto y combina teoría con práctica real en vía.

Hora, fecha y lugar del curso gratuito para motos

La capacitación se realizará este sábado 21 de febrero, entre 7:30 a. m. y 12:00 m., en la Avenida Villavicencio con carrera 38, bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar.

Desde la Secretaría reiteraron que esta iniciativa hace parte de la Estrategia Distrital de Seguridad Vial y busca fortalecer hábitos que salvan vidas. “Invitamos a las y los motociclistas de la ciudad a participar de manera gratuita en el curso teórico práctico de conducción”, señalaron desde la entidad.

Los cupos son limitados y la inscripción debe realizarse previamente mediante formulario digital.

¿Quiénes pueden asistir y qué deben llevar?

El curso está dirigido exclusivamente a motociclistas novatos, es decir, personas con máximo dos años de experiencia al volante. Para participar, es obligatorio:

Llevar la motocicleta propia

Presentar licencia de conducción vigente

Haber realizado el registro previo

Llegar puntualmente al punto de encuentro.

La idea es que cada asistente practique con su propio vehículo, lo que permite corregir errores reales del día a día y mejorar técnicas básicas de manejo.

Además del aprendizaje, esta experiencia también sirve para resolver dudas frecuentes sobre normas, sanciones y cuidados de la moto, algo clave para quienes apenas empiezan en las calles capitalinas.

Los módulos que se verán durante el curso para motociclistas

El contenido del curso está dividido en cinco módulos prácticos y fáciles de entender:

Módulo 1: panorama de la siniestralidad vial en Bogotá y sus principales causas.

Módulo 2: normatividad nacional y distrital, sanciones, inmovilizaciones, revisión técnico-mecánica y señales de tránsito.

Módulo 3: elementos de protección personal, uso correcto del casco, tipos de certificación y lesiones más comunes tras un siniestro.

Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, sistemas de seguridad de la moto, principios de eco conducción y alistamiento preoperacional.

Más allá de cumplir una norma, el enfoque es claro, pues el objetivo es crear conciencia, prevenir accidentes y formar motociclistas más responsables.