Dan a conocer el polémico video entre Juanda Caribe y Alexa en la Casa de los Famosos

La tensión se ha apoderado de la Casa de los Famosos durante las últimas horas. La polémica se enfocó entre dos participantes, Juanda Caribe y Alexa Torres.

Todo el escándalo se dio este domingo cuando la pareja de Alexa ingresó y arremetió de manera certera contra el humorista. El hombre aseguró su sentimiento de molestia ante los comentarios que, al parecer, el famoso presentador habría hecho y que también pudieron comprometer a su novia.

Finalmente, el familiar sacó de su bolsillo la ropa interior de una mujer, pues afirmó que era la que debía usar.

Se conoce lo que pasó entre Juanda Caribe y Alexa Torres

Este lunes, en el inicio de la gala, Carla y Marcelo dieron a conocer el clip en el que se dio la polémica entre ambos participantes.

En las imágenes se vio cuando el humorista hizo el gesto que se tomó para mal. Allí se escucha que Alexa pregunta que qué significaba ese gesto: "Juan eso significa botar el chupo?".

En eso, Juanda Caribe no respondió. Acto seguido, Alexa le dice: "Yo pensé que era lo otro", a lo que el humorista contestó "También".

Luego de conocer las imágenes, Juanda Caribe se pronunció y aseguró que se sentía muy ofendido por lo dicho por la pareja de Alexa puesto que estaba poniendo en juego la integridad de su familia.