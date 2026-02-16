CANAL RCN
Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena

Al parecer, habría autorizado el uso de recursos de la UPC para cancelar indemnización, intereses y costas.

Polémica exgerente de Emssanar
Foto: Procuraduría General de la Nación

Valentina Bernal

febrero 16 de 2026
02:52 p. m.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el expresidente ejecutivo y representante legal de Emssanar EPS S.A.S., José Homero Cadena Bacca, por el presunto uso indebido de recursos públicos destinados exclusivamente al sistema de salud.

La decisión fue adoptada tras el traslado de un hallazgo realizado por la Contraloría General de la República.

Investigan a exgerente de Emssanar EPS por mal uso de recursos de la salud

Según el Ministerio Público, habría avalado que recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fueran utilizados para cancelar los costos derivados de una sentencia judicial.

El pago superó los $235 millones e incluyó indemnización, intereses y costas procesales. Estos recursos, de acuerdo con la ley, no pueden tener una destinación distinta a la financiación de la seguridad social en salud.

Más de $235 millones de la salud habrían sido usados para pagar la condena

La Procuraduría señaló que el entonces directivo habría permitido que dineros con carácter parafiscal fueran empleados para cubrir una obligación judicial, cuando, según lo indicado, ese tipo de compromisos debían satisfacerse con el patrimonio propio de la EPS o con reservas técnicas.

El órgano de control advirtió que la presunta erogación injustificada de recursos públicos pudo generar una afectación al Sistema General de Seguridad Social en Salud por un valor superior a los $235 millones.

Para el Ministerio Público, la conducta investigada podría implicar la vulneración de las normas contables que protegen los recursos parafiscales, al desnaturalizar su uso y destinación específica. La posible desviación, añadió, afectaría de manera grave la sostenibilidad financiera del sistema.

Con esta apertura formal, la Procuraduría busca establecer si el exgerente incurrió en responsabilidad disciplinaria por autorizar el uso de recursos que, por mandato legal, solo pueden destinarse a la prestación de servicios de salud.

