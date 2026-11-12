Así quedó conformado el top 10 de la competencia en MasterChef Celebrity 2026 Colombia

La cocina de MasterChef Celebrity encendió recientemente sus fogones para enfrentar a cinco participantes que se iban a disputar su cupo dentro del top 10 de la competencia.

Por supuesto, las emociones no se hicieron esperar ya que todos los cocineros manifestaron su angustia por ser parte del selecto grupo que se encuentra próximo a disputar los últimos puestos del juego.

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Así quedó el top 10 de MasterChef

La salida de Jimmy generó múltiples reacciones en los cocineros y el público, quienes han seguido de cerca el proceso de sus celebridades favoritas que han logrado mantenerse en el juego.

Sin embargo, han crecido las dudas con respecto a la conformación final del esperado top 10 ya que uno de los participantes ingresó sin disputar los más recientes retos del juego.

Este fue es el caso de Tuto Patiño, quien al encontrarse incapacitado tiene la oportunidad de avanzar en el juego sin necesidad de participar en los desafíos. No obstante, el regreso del hombre lo llevará directamente al reto de eliminación de la semana en la que se reintegre.

Cabe recalcar que situaciones similares se han presentado durante la temporada en donde algunos participantes han presentado importantes condiciones de salud que los ha llevado a ausentarse y regresar con delantal negro.

Tuto se encuentra dentro del top 10 junto a Emiro Navarro, Sebastián Vega, Sebastián Villalobos, Pautips, Julieta Piñeres, Marcela Carvajal, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Robert Farah.

¿Por qué salió Jimmy de MasterChef?

El reciente reto de eliminación llevó a los participantes a tener que realizar un plato libre que debía contener las salsas estipulados para el desafío. Aunque las celebridades contaron con la libertad de cocinar lo que quisieran, no todos tuvieron suerte de presentar un buen plato.

Este fue el caso de Jimmy, quien se arriesgó a presentar una preparación tradicional del Perú que llevaba arroz, frijoles, tocino y huevo. Pero este último ingrediente fue el punto clave que sacó al actor de la competencia ya que fue presentado cortado sobre la preparación.

Además, su plato tenía un punto bajo de sal y el pollo había perdido los jugos necesarios para la receta. Aunque hizo un correcto uso de la salsa, los jueces decidieron que debía ser el eliminado del juego.