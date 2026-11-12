Latin GRAMMY 2026: J Balvin, Feid y Ryan Castro cantaron en homenaje a Daddy Yankee

Este jueves 12 de noviembre, en Las Vegas, se celebrará la edición 27 de la entrega anual de los Latin GRAMMY, que contará con importante participación de artistas colombianos, tanto en nominaciones, presentaciones musicales y entrega de premios.

Como antesala a la ceremonia de premiación, que iniciará desde las 8 p. m. en Colombia, el miércoles 11 de noviembre se realizó el homenaje al reggaetonero Daddy Yankee como Persona del Año 2026 con motivo de su trayectoria musical y su aporte a la música en Latinoamérica.

J Balvin, Feid y Ryan Castro cantaron en homenaje a Daddy Yankee

Como parte del homenaje al experimentado artista puertorriqueño, varios artistas del género subieron al escenario para interpretar sus más grandes éxitos; J Balvin, Feid y Ryan Castro fueron la cuota colombiana, y se sumaron a otros exponentes como Jowell & Randy, Farruko, 'Tito' el Bambino o J Quiles, entre otros.

J Balvin, además de interpretar uno de los más grandes éxitos de la carrera de Yankee, 'Tú príncipe', le dedicó unas emotivas palabras: "Crecí escuchando muchos artistas que me hicieron amar la música, pero solo fue uno que me hizo creer que yo también podía ser un artista", expresó José, y concluyó: "Hoy yo te digo, de alumno a alumno: te lo mereces".

Por su parte, el 'Ferxxo' y Ryan Castro interpretaron 'Rompe', otra de las canciones que le dio a Daddy Yankee el salto a la fama; además, Feid también se juntó con las leyendas 'Tito' el Bambino y Jowell & Randy para cantar el hit mundial 'Gasolina'.

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Colombianos confirmados como presentadores de los premios en los Latin GRAMMY 2026

Además de los shows musicales, algunos artistas colombianos también fueron nombrados como presentadores oficiales de algunos de los premios a entregar; Ryan Castro y Greeicy fueron los últimos confirmados y se sumarán a Feid, Karol G, Juanes, Fonseca y Grupo Niche.