CANAL RCN
Tendencias

Latin GRAMMY 2026: J Balvin, Feid y Ryan Castro cantaron en homenaje a Daddy Yankee

Los artistas colombianos interpretaron algunos de los éxitos más importantes de la carrera musical del cantante puertorriqueño.

Latin GRAMMY 2026: J Balvin, Feid y Ryan Castro cantaron en homenaje a Daddy Yankee
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 12 de noviembre, en Las Vegas, se celebrará la edición 27 de la entrega anual de los Latin GRAMMY, que contará con importante participación de artistas colombianos, tanto en nominaciones, presentaciones musicales y entrega de premios.

Fonseca recibió emotivo homenaje en los Latin Grammy 2026: así fue el momento
RELACIONADO

Fonseca recibió emotivo homenaje en los Latin Grammy 2026: así fue el momento

Como antesala a la ceremonia de premiación, que iniciará desde las 8 p. m. en Colombia, el miércoles 11 de noviembre se realizó el homenaje al reggaetonero Daddy Yankee como Persona del Año 2026 con motivo de su trayectoria musical y su aporte a la música en Latinoamérica.

J Balvin, Feid y Ryan Castro cantaron en homenaje a Daddy Yankee

Como parte del homenaje al experimentado artista puertorriqueño, varios artistas del género subieron al escenario para interpretar sus más grandes éxitos; J Balvin, Feid y Ryan Castro fueron la cuota colombiana, y se sumaron a otros exponentes como Jowell & Randy, Farruko, 'Tito' el Bambino o J Quiles, entre otros.

J Balvin, además de interpretar uno de los más grandes éxitos de la carrera de Yankee, 'Tú príncipe', le dedicó unas emotivas palabras: "Crecí escuchando muchos artistas que me hicieron amar la música, pero solo fue uno que me hizo creer que yo también podía ser un artista", expresó José, y concluyó: "Hoy yo te digo, de alumno a alumno: te lo mereces".

Por su parte, el 'Ferxxo' y Ryan Castro interpretaron 'Rompe', otra de las canciones que le dio a Daddy Yankee el salto a la fama; además, Feid también se juntó con las leyendas 'Tito' el Bambino y Jowell & Randy para cantar el hit mundial 'Gasolina'.

Karol G arrasa y se convierte en la colombiana con más nominaciones en los Latin Grammy 2026
RELACIONADO

Karol G arrasa y se convierte en la colombiana con más nominaciones en los Latin Grammy 2026

Colombianos confirmados como presentadores de los premios en los Latin GRAMMY 2026

Además de los shows musicales, algunos artistas colombianos también fueron nombrados como presentadores oficiales de algunos de los premios a entregar; Ryan Castro y Greeicy fueron los últimos confirmados y se sumarán a Feid, Karol G, Juanes, Fonseca y Grupo Niche.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

"En los próximos días estará en su casa con su hija": abogada de 'Epa Colombia'

Bogotá

Expoartesanías 2026: fechas y qué se podrá encontrar en la feria de Bogotá

Contenido Patrocinado

'Detrás de la champeta': el documental de Andina que cuenta la historia del género caribeño

Otras Noticias

Nueva York

Confirman segunda muerte tras derrumbe de edificio en Nueva York

Tras recibir la alerta, más de 250 bomberos y paramédicos fueron desplegados en el lugar para atender a los afectados y adelantar las labores de búsqueda y rescate.

Inseguridad en Bogotá

Campeón con Millonarios fue víctima de robo cerca del estadio de Techo

El futbolista colombiano pidió ayuda tras perder documentos y dispositivos en un robo cerca al estadio de Techo.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 11 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Inseguridad en Bogotá

¿500.000 por despinchar una llanta? Concejal denuncia nueva modalidad de estafa en Bogotá

Cuidado personal

El peligro de tratar la pérdida de cabello sin un diagnóstico médico