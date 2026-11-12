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Descartan amenaza de bomba en estación de tren en Francia: esto se sabe

Las autoridades ferroviarias francesas activaron protocolo de seguridad durante 40 minutos. El tráfico de trenes se normalizó después de las verificaciones.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
08:01 a. m.
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Una nueva amenaza de bomba sacudió a Europa en la mañana de este miércoles, cuando las autoridades ferroviarias de Francia activaron protocolos de emergencia en una estación de tren a las 6:40 de la mañana.

Amenaza de bomba generó pánico en Francia

El incidente, que duró aproximadamente una hora, obligó a las autoridades a desplegar equipos de seguridad para realizar labores exhaustivas de inspección y verificación en el terreno.

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Durante este periodo, el tráfico ferroviario en la zona se vio completamente interrumpido, afectando a cientos de pasajeros en sus desplazamientos matutinos.

Tras los procedimientos de seguridad correspondientes, las autoridades francesas determinaron que la amenaza carecía de fundamento y procedieron a levantar la alerta. El servicio de trenes se reanudó con normalidad una vez descartado cualquier tipo de peligro para los usuarios y el personal de la estación.

Las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre el origen de la amenaza ni sobre si se ha identificado a algún responsable de esta. El procedimiento estándar en estos casos incluye la colaboración entre la policía ferroviaria, servicios de emergencia y unidades especializadas en desactivación de explosivos.

Trágico accidente entre trenes en España

Hace algunas semanas una grave emergencia se registró en España tras el fatal accidente entre dos trenes en España. Luego de que se presentara una falla en el sistema, uno de los tranvías chocó con la parte de atrás de otro que se encontraba aún detenido.

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El fatal accidente dejó más de 50 muertos y 40 heridos. Entre las víctimas hay 54 españoles y 15 ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades. Entre los extranjeros se encuentran cuatro estadounidenses, dos australianos, dos japoneses y ciudadanos de Argentina, Canadá, Francia, México, Portugal, Túnez y República Checa.

La tragedia, además, se convirtió en el segundo accidente entre trenes de alta velocidad registrado en España durante el año, lo que reavivó el debate sobre la seguridad del sistema ferroviario. La preocupación aumentó tras recordar que otro choque ocurrido en enero, en la región de Andalucía, dejó 46 personas muertas.

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