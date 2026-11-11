El peligro de tratar la pérdida de cabello sin un diagnóstico médico

La preocupación por la pérdida de cabello ha experimentado un giro radical en los últimos años. Lejos de asociarse únicamente con el envejecimiento o la carga genética tradicional, la alopecia puede comenzar a manifestarse desde los 16 años. Este panorama ha encendido las alarmas en el sector de la salud capilar en Colombia, donde especialistas enfatizan que factores como la alimentación, los estilos de vida acelerados, ciertas enfermedades de base y las deficiencias vitamínicas juegan un papel determinante en el debilitamiento y la caída del pelo.

Frente a esta realidad, la doctora Paula Andrea Villarreal, tricóloga con maestría en Cirugía Capilar, CEO y directora médica de Capilix —clínica especializada en salud capilar y estética facial—, señala que uno de los errores más frecuentes en los pacientes es recurrir a productos, remedios caseros o tratamientos milagrosos que se popularizan masivamente en redes sociales sin conocer previamente el origen clínico de su afección.

RELACIONADO Industria capilar colombiana acelera la exportación de sus productos de origen natural a cuatro países

Esta práctica común no solo se traduce en un gasto económico innecesario, sino también en resultados poco satisfactorios y en expectativas irreales que no se ajustan a las necesidades biológicas de cada persona.

La pérdida capilar no debe minimizarse como un simple problema superficial o meramente estético. Según la experiencia clínica de la doctora Villarreal, este trastorno dermatológico impacta de forma directa y profunda la autoestima, las relaciones interpersonales y el desarrollo de las actividades cotidianas de quienes lo padecen.

Comportamientos como evitar fotografías familiares o laborales, dejar de asistir a encuentros sociales o depender constantemente de gorros, pañoletas y otros accesorios para ocultar las zonas despobladas son señales claras del profundo costo emocional que acarrea la condición.

Por esta razón, desde Capilix se advierte que ignorar el sufrimiento psicológico asociado al desprendimiento capilar es un grave error de diagnóstico y tratamiento, abogando por un modelo de atención multidisciplinario que contemple acompañamiento psicológico, nutricional y médico cuando el caso lo amerite.

Identificando las señales de alerta: existen cerca de 100 tipos de alopecia

Un mito frecuente es creer que la alopecia siempre se manifiesta con una caída abundante y masiva de cabellos en la ducha o la almohada. Sin embargo, los expertos señalan que los signos de alerta pueden ser sutiles, como el ensanchamiento progresivo de la línea media, el retroceso paulatino de las entradas o una disminución evidente del volumen en la zona de la coronilla.

La complejidad de esta condición radica en que existen alrededor de 100 tipos diferentes de alopecia. Por este motivo, identificar con precisión el origen exacto del problema es el paso fundamental para diseñar un plan terapéutico exitoso. En este proceso de valoración, el análisis microscópico del cuero cabelludo y la evaluación médica integral resultan indispensables.

Durante la consulta se revisan minuciosamente variables clave como los hábitos alimenticios, los antecedentes médicos generales e incluso el consumo de ciertos suplementos deportivos de moda, como la creatina.