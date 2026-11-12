Lujoso regalo de Karina García y Kris R para su hijo desató polémica en redes

Un accesorio del pequeño Kairo, hijo de Karina García y Kris R, terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. Se trata de un chupete personalizado con detalles brillantes y un diseño que llamó la atención de los seguidores de la pareja, pero también provocó comentarios divididos sobre el lujo y los regalos para los recién nacidos.

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Las imágenes del bebé comenzaron a circular entre los usuarios, quienes se fijaron especialmente en el llamativo accesorio. Su apariencia, con adornos alrededor y una letra K en el centro, hizo que muchos relacionaran el objeto con una pieza de joyería.

Aunque no se conoce públicamente cuánto costó el chupete ni los materiales exactos con los que fue elaborado, su diseño fue suficiente para generar una discusión entre los internautas.

¿Por qué el chupete del hijo de Karina García generó polémica?

La conversación tomó fuerza por las opiniones que despertó el accesorio. Algunos usuarios cuestionaron la elección de un objeto tan llamativo para un bebé y criticaron lo que consideraron una demostración excesiva de dinero.

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Entre los comentarios que circularon aparecieron frases como: “Definitivamente los levantados no saben en qué gastarse la plata. La clase y el buen gusto no son cuestión de dinero” y “Una cosa es lujo y otra muy diferente ordinario”.

Las críticas no estuvieron dirigidas únicamente al diseño del chupete, sino también a la decisión de mostrar este tipo de artículos en redes sociales.

¿Qué dijeron los seguidores de Karina García y Kris R?

La publicación también encontró defensores de la pareja. Varios internautas consideraron que las decisiones sobre los regalos y los gastos destinados a sus hijos corresponden exclusivamente a sus padres.

“Cada quien se gasta su plata en lo que quiera y le da a sus hijos lo que le dé la gana”, escribió uno de los usuarios. Otros pidieron dejar de cuestionar a la pareja y permitirles disfrutar esta etapa familiar.

El nacimiento de Kairo ha mantenido la atención de los seguidores de Karina García y Kris R, quienes han estado pendientes de los detalles que ambos comparten sobre su nueva etapa como padres.

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Por ahora, el chupete se convirtió en uno de los elementos más comentados alrededor del bebé. Mientras unos cuestionan su apariencia, otros defienden el gusto de sus padres y su derecho a elegir los regalos que quieran para él.