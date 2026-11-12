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“Por un huevo”: este fue el cocinero que no logró entrar al top 10 de MasterChef

Los cocineros lamentaron el resultado en uno de los platillos presentados para el reto.

Foto: Captura pantalla Canal RCN
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noviembre 12 de 2026
07:04 a. m.
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El último reto de eliminación previo al top 10 de la competencia llegó a la cocina de MasterChef y cinco participantes tuvieron que enfrentarse para asegurar su cupo en la recta final del reality culinario más importante.

Sin embargo, las dudas no tardaron en aparecer en la competencia ante el nivel de exigencia que los chefs se encuentran pidiendo por parte de todos los participantes y la suerte con la que una de las celebridades ha contado al encontrarse incapacitado.

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¿Cómo fue el reto de eliminación?

El reto de la noche obligó a los participantes a cocinar con distintas opciones de salsa en un plato libre que contó con 60 minutos para su elaboración. La idea no era arriesgarse, pues el objetivo era que los cocineros pudieran preparar algo más convencional que no perdiera la esencia de la alta cocina.

Las pequeñas cajas que estaban en cada una de las estaciones terminaron definiendo el destino de todas las preparaciones ya que allí se encontraba el nombre de la salsa que cada cocinero iba a usar en su plato.

El reto inició y la despensa abierta generó que varios cocineros perdieran noción exacta de lo que iban a cocinar para el reto. Además, el tiempo también jugó malas pasadas para algunos de los participantes ya que la presión de los minutos generó que algunos de los más básicos ingredientes se perdieran en el camino.

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¿Quién fue el eliminado de la noche?

La degustación inició y los cinco participantes expusieron sus preparaciones ante los chefs. Sin embargo, los buenos resultados no acompañaron a todos los cocineros ya que algunos se saltaron varias de las recomendaciones iniciales que se hicieron para enfrentar correctamente el desafío.

Este fue el caso de Jimmy, quien presentó un plato tradicional de la cocina peruana que llevaba frijol, arroz, huevo, pollo, tocineta, entre otros ingredientes. Sin embargo, el pollo estaba seco, su preparación no llevaba el nivel de sal esperado y el huevo fue presentado con la yema rota.

Pese a que otros cocineros también tuvieron algunas sugerencias, el resultado se debatió entre Jimmy y Verónica. Finalmente, el actor fue el eliminado del juego y no logró ingresar al top 10 de la competencia.

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