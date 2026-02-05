CANAL RCN
Así suena 'Dime que sí', el lanzamiento musical de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Georgy Parra, quien trabajo de la mano de Yeison Jiménez durante años, estrenó un trabajo musical que el artista dejó listo antes de fallecer.

Yeison Jiménez Dime Que Sí
FOTO: Georgy Parra - YT

febrero 05 de 2026
07:13 p. m.
Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero de forma inesperada, pues el cantante de música popular se encontraba atendiendo su agenda musical cuando terminó involucrado en un accidente aéreo que resultó fatal, dejando inconclusos muchos proyectos y sueños.

Sin embargo, desde su entorno más cercano no quisieron que la música de Yeison Jiménez deje de sonar, sino que buscarán que sus canciones sigan enamorando a los colombianos. Por esta razón, se estrenó una canción que el cantante dejó lista antes de morir.

Así es la nueva canción de Yeison Jiménez

Georgy Parra, productor del cantante caldense, anunció en sus redes sociales que este 5 de febrero a las 7:00 p.m. estrenaría la canción 'Dime que sí', un sencillo en el que venían trabajando desde hace un tiempo y solo faltaba publicarlo.

El tema se estrenó en el canal de YouTube Music de Yeison Jiménez y Georgy Parra, donde rápidamente fue ganando visitas de sus seguidores. Además, quedó disponible en otras plataformas de música como Spotify, Apple Music y más.

Hay que recordar que desde el equipo de trabajo de Yeison Jiménez ya habían hecho un adelanto sobre esta canción en el concierto homenaje llevado a cabo en el estadio 'El Campín' de Bogotá, por lo que muchos ya tenían la letra en la memoria antes del estreno oficial.

Canciones de Yeison Jiménez que podrían salir tras su muerte

Diferentes artistas han expresado que antes de la muerte de Yeison Jiménez, lograron colaborar e hicieron proyectos juntos que todavía no han visto la luz, por lo que será cuestión de esperar para ver si deciden estrenarla sin que él esté presente.

Entre los artistas que hablaron sobre esto se encuentran Maluma y Jessi Uribe, este último dando pistas de que se trataba de una canción para la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo 2026.

