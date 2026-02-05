Juliana Calderón rompió en llanto y contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez

Tras el trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero en Boyacá, exactamente en la vereda Romita, Juliana Calderón habló por primera vez en una entrevista.

La hermana de Yina Calderón tuvo un diálogo con Impresentables, de Los40 Colombia, y dejó claro que ella no era la novia oficial de Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez, pero que sí estaban saliendo.

Además, relató que tuvo una llamada con Juan Manuel sobre las 2:00 de la tarde de ese 10 de enero, que él le dijo que iban en carretera y, por lo tanto, en un principio, llegó a pensar que no estaba en la avioneta involucrada en la tragedia aérea.

Así fue como Juliana Calderón se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez, con quien estaba saliendo

En la entrevista, Juliana Calderón indicó que la mamá de Juan Manuel Rodríguez la llamó para preguntarle si ya había visto la noticia, pero que ella le respondió que, según tenía entendido, él estaba viajando en carretera.

Sin embargo, al poco tiempo, Juliana recibió una llamada de Lina Jiménez, la hermana de Yeison, y comenzó a enterarse de una de las peores noticias que ha recibido.

"Me llama la mamá de él y me dice: '¿Juliana, usted ya vio la noticia? Y yo le respondí 'Doña Martha, no'. Entonces ella me cuenta que se accidentó el avión de Yeison, que ahí estaba Juan Manuel, pero yo le dije que era mentira, que él iba en carretera", precisó la hermana de Yina Calderón.

"A la media hora me llama Lina, la hermana de Yeison, y me dice: 'Se murieron, se murieron' y yo le respondí: ¿Quién se murió?, y ella me dijo que Yeison. Yo le pregunté que si iba Juan Manuel y ella me manifestó que sí. Me angustié demasiado, tenía el carro de mi hermana y me fui hacia allá. En el noticiero comenzó a aparecer la lista de los fallecidos y salía Juan Manuel Rodríguez Galeano, pero yo seguía diciendo 'no, pero él acabó de hablar conmigo', añadió Juliana Calderón.

Además, la creadora de contenido expuso que llegó a Tunja y que en la carretera seguía pensando que, posiblemente, Juan Manuel Rodríguez no se había subido a la avioneta.

Sin embargo, al llegar al lugar del accidente, le confirmaron que él sí era uno de los pasajeros.

"Cuando iba pasando el peaje, le pregunté a la señora: 'Disculpe, ¿dónde fue el accidente? Ella me explica, me dice que murieron todos, yo le dije que cuántos eran, pero ella no sabía", afirmó Juliana Calderón.

"Me voy, había un retén de la Policía, les dije que ese era mi destino y me respondieron que nadie podía pasar. Yo les indiqué que era familiar de Juan Manuel, dejaron ingresar el carro, comencé a ver a varias personas que conocía y una de ellas me dijo que él había muerto", concluyó Juliana.

¿Cómo fueron las últimas horas de Juan Manuel Rodríguez, Yeison Jiménez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora?

En la noche del 9 de enero, Yeison Jiménez cantó en Málaga, Santander, se quedó a descansar en un hotel de ese municipio y en la mañana del 10 de enero se subió a una camioneta junto a su equipo de trabajo para regresar a Paipa.

El objetivo era volar desde Paipa hasta Medellín para asistir a un concierto programado en Marinilla, Antioquia.

Sin embargo, antes de llegar al aeropuerto, Yeison Jiménez y sus compañeros pararon a almorzar trucha en Belén, Boyacá, y, mientras que les preparaban los platos, entraron a una tienda a comprar unos quesos.

Posterior al almuerzo, el cantante y su equipo de trabajo se subieron nuevamente a la camioneta y, finalmente, llegaron al aeropuerto sobre las 3:50 de la tarde.